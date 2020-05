vor 16 Min.

"Total Bellas", Staffel 5: Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Staffel 5 der Reality-TV-Serie "Total Bellas" ist bei Sky Ticket zu sehen. Alle Infos rund um Handlung, Folgen, Besetzung sowie einen Trailer finden Sie hier.

Bei Sky Ticket ist Staffel 5 von "Total Bellas", eine US-amerikanische Reality-TV-Serie, zu sehen. Sie ist ein Spin-off zur Serie Total Divas und erschien erstmals im Herbst 2016. Sie zeigt Szenen aus dem Leben der beiden Zwillingsschwestern Brie und Nikki Bella, die auch unter dem Namen "The Bella Twins" bekannt sind. Die Lebenspartner der beiden Schwestern, Daniel Bryan und John Cena, sind ebenfalls mit von der Partie.

Hier erfahren Sie alles über den Start der Staffel 5 auf Sky Ticket, die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Auch einen Trailer können wir Ihnen anbieten.

"Total Bellas": Start von Staffel 5 bei Sky Ticket

Staffel 5 von "Total Bellas" ist seit Montag, 4. Mai 2020, auf Sky zu sehen.

Handlung: Worum geht es bei "Total Bellas"?

Nach ihrem großen Erfolg von "Total Divas" nahm die Produktionsgesellschaft ein Spin-off in Angriff, das sich mit dem Leben der "Bella Twins" Nikki und Brie Bella befasst. Ihre ganze Familie spielt mit. Die erste Staffel wurde gefilmt, als Brie Bella und ihr Partner Daniel Bryan bei Nikki Bella und John Cena in Tampa in Florida einzogen. Kurz vorher war Nikki am Genick operiert worden, und die beiden wollten ihnen Hilfestellung leisten. In der ersten Staffel waren außerdem Mutter Kathy Colace mit ihrem neuen Ehemann John Laurinaitis sowie Bruder JJ und dessen Frau Lauren zu sehen.

"Total Bellas", Staffel 5 bei Sky Ticket: Die zehn Folgen

Sky hat bisher nur die ersten Titel offiziell auf Deutsch verraten. Die restlichen liefern wir Ihnen daher im Original.

Mutige neue Bellas

Das Buch von Bella

Bellas ohne Grenzen

Bevorzugung

BellaVision

Salsa Caliente

Bella gegen Bella

Wutanfall

Sweat It Out

The Proposal

Besetzung: Welche Schauspieler spielen im Cast von "Total Bellas" sich selbst?

Die Hauptdarsteller

Nikki Bella

Brie Bella

Daniel Bryan

John Cena

Nebendarsteller

Kathy Colace-Laurinaitis (Bries und Nikkis Mutter)

J.J. Garcia (Bries und Nikkis Bruder)

(Bries und Nikkis Bruder) John Laurinaitis (Kathys Ehemann und WWE-Angestellter)

(Kathys Ehemann und WWE-Angestellter) Lauren „Lola“ Garcia (J.J.s Ehefrau)

"Total Bellas": Der Trailer zur Serie bei Sky Ticket

