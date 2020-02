08:49 Uhr

Trauerbeflaggung: Warum wehen heute am 21.2.20 die Fahnen auf halbmast?

Heute am 21. Februar 2020 wehen die Fahnen in Deutschland auf halbmast. Was ist der Grund für die Trauerbeflaggung?

Heute am Freitag, 21.2.20, wehen in Deutschland alle Flaggen auf halbmast. Die Trauerbeflaggung wird für alle öffentlichen Dienstgebäude, wie etwa Rathäuser, Verwaltungsgebäude und andere Regierungseinrichtungen angeordnet.

Der Grund für die Trauerbeflaggung ist die Gewalttat von Hanau: Der Täter erschoss dabei neun Menschen an zwei Tatorten. Später fanden die Ermittler die Leiche des Schützen und die seiner Mutter in seiner Wohnung.

Fahnen auf halbmast: Warum heute Trauerbeflaggung ist

In Deutschland gibt es drei Tage im Jahr, an denen die Flaggen immer auf Halbmast hängen. So gehört die Trauerbeflaggung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialimus am 27. Januar, zum Volkstrauertag und zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni.

Außerdem kann auch bei besonderen Ereignissen angeordnet werden, dass die Flaggen auf halbmast hängen müssen - so wie es nun nach der Tat von Hanau der Fall ist.

Flaggen auf halbmast: Für Flaggen gibt es noch weitere Regeln

Es gibt nicht nur für die Trauerbeflaggung Regeln, sondern auch für die normale Beflaggung. Zu den sogenannten "regelmäßigen allgemeinen Beflaggungstagen" gehören unter anderem der Tag der Arbeit am 1. Mai, der Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und immer auch der Tag der Bundestagswahl und der Tag der Europawahl. Auch an diesen Tagen sieht man vor öffentlichen Dienstgebäuden ebenfalls Fahnen hängen, allerdings nicht auf halbmast, sondern am oberen Ende der Fahnenstange. (AZ)

