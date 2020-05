14:23 Uhr

"Two and a Half Men": Sendetermine, Besetzung, Übertragung im TV und Stream

"Two and a Half Men" auf ProSieben: Alle Infos über Sendetermine, Besetzung sowie Übertragung live im TV und Stream, finden Sie hier.

"Two and a Half Men" läuft aktuell wieder auf ProSieben.

Die Sitcom "Two and a Half Men" handelt vom erfolgreichen Jingle-Komponisten Charlie Harper, der sein Leben dem Alkohol, den Frauen und dem Glücksspiel zuwendet. Nach der Scheidung seines neurotischen Bruders Alan zieht dieser ohne die Absicht, sich wieder eine eigene Bleibe zu suchen, zu Charlie ins Strandhaus - sehr zum Leidwesen des Lebemanns Charlie.

Wann ist die Serie zu sehen? Wo wird sie übertragen? Welche Schauspieler bilden die Besetzung? Hier erhalten Sie alle Infos zu "Two and a Half Men" auf ProSieben.

"Two and a Half Men": Die Sendetermine

Das sind die aktuellen Sendetermine der amerikanischen Sitcom:

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 13.30 Uhr - 14.45 Uhr ProSieben Dienstag 13.30 Uhr - 14.45 Uhr ProSieben Mittwoch 13.30 Uhr - 14.45 Uhr ProSieben Donnerstag 13.30 Uhr - 14.45 Uhr ProSieben Freitag 13.30 Uhr - 14.45 Uhr ProSieben Samstag 15.45 Uhr - 18.00 Uhr ProSieben

Zudem werden täglich zu verschiedenen Uhrzeiten ab 6.00 Uhr morgens Wiederholungen der ausgestrahlten Folgen gezeigt.

Besetzung: Das sind die Schauspieler in "Two and a Half Men"

In Staffel 9 übernahm Schauspieler Ashton Kutcher die Hauptrolle von "Two and a Half Men". Hier finden Sie eine Übersicht über die langjährige Stammbesetzung der Sitcom:

Charlie Sheen als Charlie Harper

als Jon Cryer als Alan Harper

Harper Angus Turner Jones als Jake Harper

Ashton Kutcher als Walden Schmidt

als Holland Taylor als Evelyn Harper

als Evelyn Harper Marin Hinkle als Judith Melnick (vormals Harper)

(vormals Harper) Conchata Ferrell als Berta

als Berta Melanie Lynskey als Rose

Amber Tamblyn als Jenny Harper

"Two and a Half Men": Übertragung im TV und Stream

"Two and a Half Men" läuft montags bis freitags mit mehreren Folgen auf ProSieben. Die Folgen lassen sich zudem im ProSieben Live-Stream auf Joyn verfolgen. Außerdem ist "Two and a Half Men" bei zahlreichen Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video abrufbar. (AZ)

