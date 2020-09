17:25 Uhr

UNdressed – Das Date im Bett startet: Übertragung im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung

"UNdressed – Das Date im Bett" kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Wann die Übertragung stattfindet, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Die Sendung "UNdressed – Das Date im Bett" kehrt mit Staffel 2 auf RTL 2 zurück. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream erhalten Sie hier.

Nach drei Jahren Pause setzt RTL 2 seine Dating-Show "UNdressed – Das Date im Bett" fort. Wann die Sendung live im TV zu sehen ist, wo es einen Stream gibt und wo die Wiederholungen laufen, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"UNdressed – Das Date im Bett": Übertragung im TV und im Stream

Die Sendung "UNdressed – Das Date im Bett" wird ab Montag, 7. September, in Doppelfolgen auf RTL 2 gezeigt. Beginn ist um 20.15 Uhr. Wie viele Folgen Staffel 2 haben wird, ist noch nicht bekannt.

"UNdressed – Das Date im Bett": Wiederholungen der Sendung

Die Dating-Show "UNdressed – Das Date im Bett" ist nach der Ausstrahlung im TV 30 Tage lang kostenlos bei TV Now vefügbar. Wer die Folgen in der Zeit nicht anschaut, muss die kostenpflichtige Variante von TV Now erwerben.

Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt mit 7,99 Euro zu Buche.

Darum geht es bei "UNdressed – Das Date im Bett":

Statt eines einfachen Blind-Dates treffen sich in dieser Dating-Show zwei Singles fast nackt in einem Bett - für eine halbe Stunde. Doch damit noch nicht genug: Vor ihnen steht ein großer Bildschirm, der ihnen Aufgaben gibt und pikante Fragen stellt, damit sie sich besser kennenlernen. Nach 30 Minuten ist das erste Date dann vorbei. Jetzt müssen sich die Singles entscheiden: Wollen sie den anderen wiedersehen oder hat es nicht gefunkt? Nur wenn beide "Ja" auswählen, gibt es ein Wiedersehen. Wenn nicht, wird sich wieder angezogen und das Abenteuer ist beendet. (AZ)

