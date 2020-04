vor 16 Min.

"Valeria": Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer

"Valeria" startet bald auf Netflix. Die Serie spielt in Spanien. Alle Infos zu Start-Termin, Folgen, Handlung, Besetzung sowie einen aktuellen Trailer finden Sie hier.

Die spanische Serie "Valeria" startet bald mit Staffel 1 bei Netflix. Bei der Serie im Stil einer "Rom-Com", also einer romantischen Komödie, handelt es sich um eine Literaturverfilmung der Bücher von Autorin Elisabet Benavent. Die Hauptrolle spielt die spanische Newcomerin Diana Gómez.

"Valeria": Start-Termin und Folgen der Serie

"Valeria" startet am 8. Mai 2020 auf der Streaming-Plattform Netflix. Der Streaming-Dienst kann nach Angaben des Anbieters 30 Tage lang als Probeabo gratis genutzt werden, danach sind monatlich zwischen 7,99 und 15,99 Euro fällig.

Die die Serie auch in Spanien noch nicht gezeigt wird, sind die Titel der Folgen aktuell noch nicht bekannt. Insgesamt soll die Serie acht Episoden haben. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Handlung: Darum geht es bei "Valeria"

Valeria ist Schriftstellerin - eigentlich, denn zum Zeitpunkt des Serienbeginns leidet die junge Frau unter einer veritablen Schreibblockade. Zudem läuft es auch in der Ehe nicht rund: Valeria hat Beziehungsprobleme - und flüchtet sich mit ihren Sorgen in die Gesellschaft ihrer drei besten Freundinnen. Zudem flirtet sie mit anderen Männern - doch was bedeutet das für ihre Ehe?

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "Valeria"

Der Cast von "Valeria" besteht ausschließlich aus spanischen Schauspielern, die teilweise bereits aus anderen spanischen Netflix-Produktionen bekannt sind:

Diana Gómez als Valeria

als Paula Malia als Carmen

Silma López als Lola

Teresa Riott als Nerea

Maxi Iglesias als Víctor

Ibrahim Al Shami als Adrián

Aitor Luna als Sergio

Das ist der Trailer zu "Valeria"

Leider ist aktuell noch kein deutscher Trailer zur Serie verfügbar. Daher zeigen wir Ihnen hier die spanische Version mit deutschen Untertiteln:

