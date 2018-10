08:37 Uhr

Vater überfährt einjährigen Sohn bei tragischem Unglück Panorama

Der Mann hatte beim Rückwärtsfahren seinen Sohn übersehen.

Bei einem tragischen Verkehrsunglück hat ein 33-Jähriger in Nordrhein-Westfalen seinen eineinhalbjährigen Sohn überfahren. Der Mann rangierte auf einem Hofgelände in Ostbevern nahe Münster seinen Transporter, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Er fuhr dabei rückwärts, übersah seinen Sohn, der auf dem Hof lief, und verletzte ihn tödlich. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen erlag der kleine Junge am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Angehörigen erlitten einen Schock. (afp)

Themen Folgen