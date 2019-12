vor 53 Min.

Verdacht auf Abrechnungsbetrug: Großrazzia bei Ärzten und Apothekern

In und um Hamburg waren hunderte Polizisten bei einer Großrazzia bei Ärzten, Apothekern und den Geschäftsführern von Pharmaunternehmen im Einsatz.

Hunderte Polizisten waren bei einer Razzia gegen 14 Ärzte, Apotheker und Geschäftführer von Pharmaunternehmen in Hamburg im Einsatz. Es besteht der Verdacht des Abrechnungsbetruges.

Wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs mit Krebsmedikamenten haben hunderte Polizisten am Dienstagmorgen 47 Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen 14 Beschuldigte, darunter neun Ärzte, drei Apotheker und zwei Geschäftsführer von Pharmafirmen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg. An dem Einsatz seien 420 Polizisten und sechs Staatsanwälte beteiligt.

Der potentielle Schaden geht in die Millionenhöhe

"Es geht um Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen und Abrechnungsbetrug, beides im Zusammenhang mit der Verordnung und Abrechnung von Zytostatika", sagte sie. Zytostatika werden bei der Chemotherapie gegen Krebs eingesetzt. Der potenzielle Schaden liege "deutlich in Millionenhöhe".

Zunächst sollten mögliche Beweise sichergestellt werden. Betroffen war auch eine Apotheke in der Hamburger Innenstadt. Polizisten trugen dort am Morgen Umzugskartons zum Abtransport der Beweismittel in die Geschäftsräume. Haftbefehle gegen die Beschuldigten lägen jedoch nicht vor, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. (dpa)

