Wann ist Maria Königin? Datum und Bedeutung

Maria Königin ist ein Gedenktag, an dem Maria als Mutter Gottes und Königin der Engel und Heiligen geehrt wird. An welchen Datum wird Maria Königin gefeiert? Welche Bedeutung hat der Gedenktag? Hier in diesem Artikel finden Sie die Antworten.

Datum: Wann ist Maria Königin?

100 Jahre nach der Verkündigung des Glaubenssatzes der Unbefleckten Empfängnis Marias hat Papst Pius XII. am 1. November 1954 in der Basilika Maria Maggiore die Feierlichkeiten zu Maria Königin eingeführt. Als Datum wurde der letzte Tag des Marienmonats Mai, also der 31. Mai, festgelegt.

1969 wurde der römische Kalender durch Paul VI. refomiert. Dadurch änderte sich auch das Datum von Maria Königin und der Gedenktag wurde auf den 22. August verschoben. Der 22. August war der ehemalige Gedenktag von Mariä Aufnahme in den Himmel. Das Datum wurde für Maria Königin gewählt, um die Verbindung zwischen ihrer Ehre als Königin und ihrer Aufnahme in den Himmel zu verdeutlichen, wie es auf der Internetseite des Bistums Freiburg heißt. Der Gedenktag des Unbefleckten Herzens Mariä, der früher am 22. August gefeiert wurde, wurde verlegt.

Maria Königin - Welche Bedeutung hat der Gedenktag?

Maria wird unter vielen verschiedenen Titeln verehrt. Sie gilt unter anderem als Königin der Engel und Heiligen, Gottesmutter und Erlösermutter. Als Mutter Jesu wird sie im Christentum für ihren Beitrag am Sieg über Sünde und Tod gefeiert. Maria gilt als von allen Sündenmakeln bewahrt, weshalb sie auch bei ihrem Aufstieg in den Himmel zur Königin ernannt wurde.

Ansätze der Verehrung Marias mit königlicher Würde waren erstmals Ende des 4. Jahrhunderts in der Kunst zu sehen. In verschiedenen Kunstwerken war Maria als Teil des Königshofes abgebildet. Seit dem Mittelalter wurde Maria dann als Königin verehrt. In etlichen Skulpturen und Bildern wird entweder Maria als Königin oder die Krönung an sich dargestellt. Meist hat sie einen prächtigen Heiligenschein und sitzt auf dem Thron. Es gibt auch viele Darstellungen, wo Maria von Christi oder von Engeln mit einer Krone geehrt wird. In der Wallfahrtskirche "Mariä Krönung" in Lautenbach im Renchtal steht zum Beispiel eine dieser Skulpturen.

Im zweiten Jahrtausend wurde im Westen die Verehrung von Maria als Königin immer intensiver betrieben. In Marienbildern ist Maria deshalb hauptsächlich als Himmelskönigin zu sehen. Im Christentum gilt Maria als die Frau, von der am meisten Bilder gemalt wurden und die am meisten verehrt wird. Nicht nur im Marienmonat Mai findet deshalb in den Gemeinden regelmäßig ein Mariensingen statt.

Was sind die Besonderheiten zu Maria Königin?

Die himmlische Königin Maria wird in etlichen Gebeten und Liedern erwähnt. Das Tagesgebet von Maria Königin lautet: "Gott, du hast die Mutter deines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben. Wir ehren sie als unsere Königin und vertrauen auf ihre Fürsprache. Lass uns im himmlischen Reich an der Herrlichkeit deiner Kinder teilhaben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn", wie es auf der Seite der Erzdiozöse Freiburg heißt.

(AZ)

