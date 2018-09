Wegen kranker Passagiere: Flugzeug unter Quarantäne

Am New Yorker Flughafen ist ein Flugzeug unter Quarantäne gestellt worden. Die Passagiere werden wegen eines möglichen Grippe-Ausbruchs untersucht.

Ein aus Dubai kommendes Emirates-Flugzeug ist wegen mehrerer kranker Passagiere am New Yorker Flughafen unter Quarantäne gestellt worden. Die 521 Menschen an Bord würden wegen eines möglichen Grippe-Ausbruchs untersucht, teilte Bürgermeister Bill de Blasios Sprecher Eric Phillips auf Twitter mit.

Zehn Menschen seien vom Flughafen John F. Kennedy ins Krankenhaus gebracht worden, bestätigte Emirates auf Twitter. 40 Menschen zeigten offenbar keine Symptome und machten sich auf den Weg zur Zollabfertigung.

10 sick people off the plane and heading to Jamaica Hospital. Health officials taking others off one by one checking for symptoms. About 40 cleared and going to customs. A few others showing symptoms and being held for treatment and possible transport to hospital. https://t.co/6X0445ivXy