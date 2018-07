Wespen profitieren von Wärme und Trockenheit

vor 18 Min.

Viele Menschen reagieren panisch auf Wespen. Eine Expertin vom Naturschutzbund (Nabu) beruhigt und weist auf die wichtige Funktion der Wespen in der Natur hin.

Wespen gedeihen bei Hitze und Trockenheit besonders gut. 2018 bot den gelben Insekten beste Bedingungen. Warum Panik unter der Bevölkerung nicht angebracht ist.

Kaffee- und Grillfreunde können sich schon einmal darauf einstellen: Wespen haben in diesem Jahr sehr von Wärme und Trockenheit profitiert. "Es ist ein super Wespenjahr", sagte Biologin Melanie von Orlow von der Bundesarbeitsgruppe Hymenoptera (Hautflügler) beim Naturschutzbund (Nabu).

Die sogenannte Schafskälte im Juni, die in früheren Jahren oft einen Rückschlag für die Populationen bedeutete, sei diesmal kein Problem gewesen. Auch Überflutungen seien in den meisten Regionen ausgeblieben.

Die Nester seien unter diesen Bedingungen groß und stark geworden, so dass viele Tiere erfolgreich durchgekommen seien, sagte von Orlow. Dadurch häuften sich bei ihr etwa seit Mitte Mai die Anfragen von Privatleuten, die wegen Nestern in Hausnähe Rat suchen - ungefähr 400 Anrufer, vor allem aus dem Berliner Raum, hätten sich gemeldet. Wespen bauen manchmal unter Dächern oder an Rollladenkästen Nester.

Optimale Bedingungen für Wespenvölker - Nester dürfen nicht ohne weiteres entfernt werden

Aus Naturschutzgründen sollten Nester aber nicht ohne weiteres entfernt werden - es braucht einen vernünftigen Grund für die Beseitigung. Ob ein solcher vorliegt, könnten Naturschutzverbände und Kammerjäger beantworten, erklärte von Orlow. "Bauschäden muss natürlich niemand tolerieren." Aber wer nur Angst vor Wespen habe, könne sich zum Beispiel mit Gaze vor den Fenstern schützen. Experten sind auch in der Lage, Nester umzusiedeln.

Wespen sind nicht nur da, um Menschen den Pflaumenkuchen oder das Steak streitig zu machen. "Sie haben ihre Aufgaben in der Natur, zum Beispiel als natürliche Schädlingsbekämpfer", sagte von Orlow. Wespen seien zudem auch Nahrung für andere Insekten wie Hornissen. Panik sei nicht angebracht, betonte die Biologin.

Stiche sind schmerzhaft, gefährlich werden sie in der Regel aber nur Allergikern oder wenn die Wespe in Mund oder Rachen sticht. Im Vergleich zu anderen schwarz-gelben Insekten kann man Wespen an ihrer schmalen Taille erkennen. (dpa)

So schützen sich Insekten 1 / 5 Zurück Vorwärts Insekten sind wechselwarme Tiere, ihre Körpertemperatur schwankt. Im Winter greifen sie auf Tricks zurück:

Zitronenfalter scheiden ein natürliches Sekret aus, das als Frostschutzmittel dient und sie Temperaturen von bis zu minus 20 Grad überstehen lässt, sagt Josef Reichholf, Honorarprofessor an der Technischen Universität München.

Marienkäfer kuscheln sich im Winter gern in größeren Gruppen zusammen.

Ameisen verziehen sich in ihrem Nest tiefer in den Boden unter dem Hügel, dort ist es wärmer. Sie bewegen sich dann so wenig wie möglich. Erst wenn die Temperaturen steigen, werden die Tiere wieder munter.

Bei den Hummeln und Wespen überleben nur die Jung-Königinnen. Die der Hummeln vergraben sich meist den Winter über im Boden. Wespen verstecken sich zum Beispiel in Mauerlöchern, Rindenspalten, Holzstapeln oder Moos. (dpa)

