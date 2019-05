vor 19 Min.

Wie durch Zauberhand: Neuer Filmfehler in "Game of Thrones"

Schon wieder hat es in Staffel 8 von "Game of Thrones" einen Filmfehler gegeben. Welcher das ist, verraten wir hier. Es gilt aber eine Spoilerwarnung.

15 Millionen Dollar soll jede Episode der achten Staffel von "Game of Thrones" kosten. Für eine TV-Serie sind das beeindruckende Summen. Wenn man sich die Making-Ofs der Folgen ansieht, wird einem auch bewusst, wohin das Geld fließt. Da werden Stuntmen in Flammen gesetzt, riesige Filmsets nachgebaut und Special Effects wie in großen Hollywood-Produktionen verwendet. Und doch gibt es in der aktuellen Staffel zwei massive Filmfehler.

Welche Fehler das sind, verraten wir im folgenden Abschnitt. Wer die Folgen 4 und 5 aber noch nicht gesehen hat, sei an dieser Stelle vor Spoilern gewarnt.

Filmfehler in Staffel 8 von "Game of Thrones"

Bereits in Folge 4 hatte es einen Produktionsfehler gegeben: Mitten in der Szene, als die Überlebenden der Schlacht um Winterfell feiern, steht auf einem Tisch vor Daenerys (Emilia Clarke) ein Kaffeebecher mit Plastikdeckel, der einem Becher von Starbucks sehr ähnlich sieht. So machen sich Fans über den Kaffeebecher in "Game of Thrones" lustig.

Jetzt hat es in der neuen Folge 5 einen weiteren Filmfehler gegeben. Jaimie Lennister (Nikolaj Coster-Waldau) verlor in der dritten Staffel seine rechte Hand, als ihm Locke (Noah Taylor) ohne Vorwarnung diese abhackte. Ein wenig später bekam er eine goldene Handprothese, die er mit einem Lederband an seinem Stumpf befestigen konnte.

In der neuen Folge gibt es ein Wiedersehen mit seiner Zwillingsschwester Cersei. Als die beiden unter dem Roten Bergfried Schutz vor Daenerys' Angriff suchen, umarmen sie sich und siehe da: Plötzlich besitzt Jaime Lennister wieder seine rechte Hand.

"Game of Thrones": War der Filmfehler ein PR-Gag?

Während man bei dem Fehler mit dem Starbucks-Kaffeebecher bis heute nicht sicher ist, ob es sich nicht vielleicht doch um einen PR-Gag handelte, ist die neue Unstimmigkeit wohl ein klassischer Produktionsfehler. Was in der neuen Folge noch zu sehen war, lesen Sie hier: "Game of Thrones" Folge 5: Kampf um den eisernen Thron in Königsmund.

Die letzte Folge "Game of Thrones" erscheint am kommenden Sonntag, 3 Uhr deutscher Zeit, auf Sky Atlantic. (AZ)

