14:39 Uhr

Will Smith und Chris Pratt vollgeschleimt

In Los Angeles wurden die Kids' Choice Awards vergeben. Die Sieger werden traditionell mit Schleim eingeduscht. Wen es dieses Jahr alles getroffen hat.

Schleimduschen für Superstars: Die Schauspieler Will Smith und Chris Pratt sind bei den "Kids' Choice Awards" in Los Angeles in der Nacht zum Sonntag mit grünem Glibberschleim überzogen worden. Der Moderator der Kinder-Gala, der Musiker DJ Khaled, bekam nicht nur eine Schleimdusche ab, sondern nahm auch noch in einem ganzen Pool aus Schleim Platz.

Kids' Choice Awards: Prominente werden mit Schleim übergossen

Bei den seit 1988 verliehenen Awards ist es Tradition, dass Prominente mit Schleim übergossen werden. Außerdem gab es Preise: Unter anderem gewann "Avengers: Infinity War" die Auszeichnung als beliebtester Film und Darsteller Robert Downey Jr. als beliebtester Superheld. Beliebteste Musiker wurden Shawn Mendes und Ariana Grande. (dpa)

