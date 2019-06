vor 3 Min.

Wohnen wie die Simpsons: Ikea stellt berühmte Serien-Wohnzimmer nach

So wohnen wie Marge und Homer Simpson: Ikea hat für Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten drei ikonische Serien-Wohnzimmer nachgestellt.

Für eine Werbekampagne hat Ikea Wohnzimmer aus drei Kult-Fernsehserien nachgestellt. Kunden können jetzt wie die Simpsons oder Familie Byers aus "Stranger Things" wohnen.

Einmal selbst auf dem braunen Sofa von Marge und Homer sitzen oder das eigene Wohnzimmer so kunterbunt einrichten wie die sechs Freunde aus "Friends": Diesen Traum können sich jetzt Ikea-Kunden zumindest in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfüllen. Für eine Werbekampagne stellte der schwedische Möbelgigant die Wohnzimmer aus den Serien "Die Simpsons", "Stranger Things" und "Friends" nach.

Eine spanische Werbeagentur durchsuchte dafür zwei Monate lang die Ikea-Produktpalette und wählte die am besten passenden Möbelstücke aus. Einige wurden für das perfekte Ergebnis jedoch verfremdet und angemalt. Herausgekommen sind drei völlig verschiedenen Räume für Familien, Freunde oder Jedermann, wie Ikea auf der Website für die Vereinigten Arabischen Emirate schreibt.

So bunt wohnen wie die Simpsons - inklusive schrägem Bild mit Boot

"Room for families" - also Raum für Familien - nennt Ikea die Nachbildung des Wohnzimmers der wohl bekanntesten Fernsehfamilie der Welt. "Ein Wohnzimmer ist nicht nur ein Ort, an dem sich Familien treffen und fernsehen können, es ist auch ein Ort, an dem man glückliche Momente teilen und Spaß haben kann", schreibt der Möbelgigant. Wer das Wohnzimmer der Simpsons besonders authentisch nachbauen will, sollte auch über einen grünen Boden und pinke Wände nachdenken. Das schräge Boot-Bild ist natürlich ein Muss.

Das Original aus den Simpsons. Bild: ProSiebenSat.1/dpa

Die Nachbildung von Ikea. Bild: Screenshot Website Ikea

80er-Jahre-Style aus "Stranger Things" mit Lichterketten-Alphabet

Was wäre Joyce Byers Wohnzimmer ohne die Alphabet-Wand samt Lichterkette? Schließlich muss die verzweifelte Mutter mit ihrem in einer Parallelwelt verschwundenen Sohn kommunizieren. Dazu hat Ikea in die 80er-Jahre-Möbelkiste gegriffen, um den düsteren Retro-Stil der Serie zu treffen. Selbst die Blumentapete wurde imitiert.

Die 80er treffen auf SciFi: So sieht die Ikea-Version des Wohnzimmers aus "Stranger Things" aus. Bild: Screenshot Website Ikea

Ikea-Werbekampagne: Wo aus "Friends" eine Familie wurde

Hier passt wenig zusammen und doch wirkt der Raum gemütlich. Ikea hat sich für den Nachbau des Wohnzimmers aus der Serie "Friends" dann aber doch für etwas weniger Chaos entschieden. Die amerikanische Sitcom wurde von 1994 bis 2004 produziert und erzählt von Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler und Ross. Die sechs jungen Erwachsenen leben in Manhattan und werden in den zehn Staffeln von Freunden zu einer großen Ersatzfamilie.

Und genau das soll auch die Nachbildung von Ikea widerspiegeln. Das "Friends"-Wohnzimmer sei nicht nur für jene geeignet, die den gleichen Nachnamen teilen, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Sondern auch für die Menschen, die einfach gerne die Gesellschaft anderer genießen. (std)

Mit Ikea wohnen wie bei "Friends". Bild: Screenshot Website Ikea

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen