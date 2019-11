vor 60 Min.

YouTuberin Bibi Claßen ist zum zweiten Mal schwanger

Bibi ist wieder schwanger. Die freudige Nachricht verkündete die YouTuberin am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal. Und Bibi ist nicht erst seit kurzem schwanger.

Ein Jahr nachdem Bibis erster Sohn Lio auf die Welt kam, verkündete die YouTuberin die nächste Nachwuchsmeldung: Bibi ist zum zweiten Mal schwanger. Das Geheimnis lüftete sie zusammen mit Ehemann Julian am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal - mit deutlich sichtbarem Babybauch.

YouTube-Star Bibi ist wieder schwanger

Der kleine Lio freut sich offenbar bereits sehr auf den Familienzuwachs, der gerade in Mamas Bauch heranwächst. Mit breitem Grinsen streichelt er die Kugel, die sich bei Bibi bereits deutlich abzeichnet. "Wir sind einfach nur happy & freuen uns riesig, unser Glück endlich mit euch teilen zu können & euch ab jetzt auf dieser spannenden Reise teilhaben zu lassen", schreibt Bibi. Fans der YouTuberin können sich also wohl schon in Kürze auf neue Schwangerschafts-Details aus dem Hause Claßen freuen.

Bibi ist schon im 6. Monat schwanger

Wie es sich für ein YouTube-Paar gehört, ließen Bibi und Julian ihre Fans auch gleich in mehreren Videos am neuen Babyglück teilhaben. Darin plaudern die beiden auch ein bisschen aus dem Nähkästchen: Bibi ist nämlich nicht erst seit kurzem schwanger. "Ich bin jetzt gerade in den sechsten Monat gekommen", erklärt die 26-Jährige. Zwischen der Geburt von Söhnchen Lio im Oktober 2018 und ihrer zweiten Schwangerschaft liegen also nur wenige Monate. Sehr viele Schlabberpullis hätten bei der Verheimlichung der Schwangerschaft geholfen, erklärt Julian. "Gerade in einer Schwangerschaft kann ja immer mal etwas passieren oder unklar sein", sagt Bibi. Daher hatten die beiden beschlossen, die Nachricht erst ziemlich spät zu verkünden.

Bibi, die eigentlich Bianca heißt, betreibt seit Ende 2012 den YouTube-Kanal BibisBeautyPalace, wo sie hauptsächlich Videos zu zu Mode, Kosmetik, Lifestyle und ihrem Privatleben veröffentlicht. Rund 5,7 Millionen Menschen folgen ihr auf der Videoplattform. Mit ihrem Mann Julian, der ebenfalls YouTuber ist, lebt sie in Köln. Die beiden haben 2018 geheiratet. (AZ)

