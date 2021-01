vor 32 Min.

Your Honor (Sky): Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

"Your Honor" ist bei Sky zu sehen. Alle Infos zu Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer der Serie erhalten Sie hier.

Von Tanja Schauer

Die Miniserie "Your Honor" ist bei Sky zu sehen. Emmy-Preisträger Bryan Cranston, bekannt aus "Breaking Bad", spielt dabei nicht nur die Hauptrolle - er ist auch der Produzent der Thriller-Serie. Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, die Handlung und die Besetzung von "Your Honor". Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Start von "Your Honor" bei Sky in Deutschland

Seit dem 18. Januar 2021 sind die Folgen im TV auf Sky Atlantic und parallel dazu auf Abruf bei Sky Ticket und Sky Q zu sehen. Die Folgen werden wöchentlich immer am Montag ab 20.15 Uhr veröffentlicht.

Handlung: Worum geht es in der neuen Serie "Your Honor"?

Die neue Sky-Serie handelt von Michael Desiato, der als hoch angesehener Richter in New Orleans tätig ist. Als sein Sohn Adam in einen Unfall verwickelt wird und Fahrerflucht begeht, verstrickt sich die Hauptfigur immer mehr in ein gefährliches Konstrukt aus Lügen und Betrug , da es sich bei dem Opfer um den Sohn eines berüchtigten Gangster-Bosses handelt.

Episoden: Die Folgen von "Your Honor" im Überblick

Die erste Staffel von "Your Honor" wird insgesamt zehn Folgen á ca. 60 Minuten Länge beinhalten. Hier finden Sie die Titel der englischen Folgen im Überblick:

Folge 1: Part One

Folge 2: Part Two

Folge 3: Part Three

Folge 4: Part Four

Folge 5: Part Five

Folge 6: Part Six

Folge 7: Part Seven

Folge 8: Part Eight

Folge 9: Part Nine

Folge 10: Part Ten

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "Your Honor"?

Hier finden Sie die Schauspieler im Haupt-Cast von "Your Honor" im Überblick:

Schauspieler Rolle Bryan Cranston Michael Desiato Hunter Doohan Adam Desiato Michael Stuhlbarg Jimmy Baxter Hope Davis Gina Baxter Sofia Black D´Elia Frannie Carmen Ejogo Lee Delamereube your honror Isiah Whitlock Jr. Charlie Amy Landecker Nancy Costello Bill Martin Willams Richter Harris

Zudem werden diese Schauspieler an der Produktion beteiligt sein:

Lorraine Toussaint

Chet Hanks

Margo Martindale

Tony Curran

Lilli Kay

Benjamin Flores Jr.

David Maldonado

Jimi Stanton

"Your Honor": Der offizielle Trailer zu Staffel 1

(AZ)

