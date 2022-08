"Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere": Alle Infos zu Folgen, Besetzung und Stream

Die Krimiserie "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" ging im August bei RTL+ an den Start. Hier finden Sie alle Infos zu Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

Seit August ist es wieder mal rätselhaft bei RTL+: Die spannende Krimiserie "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" unterhält die Zuschauerinnen und Zuschauer mit mysteriösen Ereignissen. Dabei begann alles mit dem merkwürdigen Satz eines sterbenden Mannes.

Die Serie basiert auf Agatha Christies Krimi-Roman aus dem Jahr 1934 und wurde in der Neuverfilmung mit prämierten Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt.

Sie wollen gerne mehr über "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" erfahren? Seit wann ist sie bei RTL+ zum Streamen abrufbar? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind in der Besetzung? Was ist die genaue Handlung? Und gibt es einen Trailer? Alle Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

"Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere": Wann war der Start?

Im Spätsommer 2022 lief "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" bei RTL+ an. Die Serie zum Miträtseln ist seit dem 20. August 2022 zum Abruf bereit.

Wie viele Folgen hat "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere"?

Die erste Staffel von "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" RTL+ hat drei Folgen à 58 Minuten. Los ging es mit allen drei Folgen am 20. August 2022.

Die einzelnen Episoden haben keinen eigenen Titel, sie sind schlicht von 1-3 durchnummeriert.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere"

Will Poulter ("The Revenant"), Oscar-Preisträgerin Emma Thompson ("Meine Stunden mit Leo") und Lucy Boynton ("Mord im Orient Express"): Die Besetzung der neuen Serie bei RTL+ besteht aus bekannten und ausgezeichneten Schauspielerinnen und Schauspielern. Einen Überblick über den gesamten Cast von "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere", inklusive der jeweiligen Rollen, verschafft die folgende Tabelle:

Schauspieler/in Rolle Will Poulter Bobby Jones Lucy Boynton Frankie (Lady Frances Derwent ) Maeve Dermody Moira Nicholson (Mrs. Templeton ) Hugh Laurie Dr. James Nicholson Jonathan Jules Knocker Beadon Conleth Hill Dr. Alwyn Thomas Amy Nuttall Sylvia Bassington-ffrench Daniel Ings Roger Bassington-ffrench Miles Jupp Henry Bassington-ffrench Rufus Bateman Tommy Bassington-ffrench Emma Thompson Lady Marcham

Handlung: Worum geht es bei "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere"?

"Warum haben sie Evans nicht gefragt?": Diese Frage prägt den Plot der Krimi-Serie. Sie stammt von einem Mann, der im Sterben liegt und schickt die Kindheitsfreunde Bobby Jones und Frankie Derwent auf die Suche nach der Todesursache - welche durchaus mysteriös erscheint. Auf der spannenden Ermittlungsreise ist das nach über einem Jahrzehnt wiedervereinte Paar vielen Risiken und Gefahren ausgesetzt. Nach einer Reise quer durch England, landen die beiden letztendlich beim Mörder. Aber kann er ihnen die mysteriöse Frage beantworten und damit den Tod aufklären?

Die spannende Serie "Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere" basiert auf dem gleichnamigen Krimi-Roman von Agatha Christie aus dem Jahr 1934. Als britische Neuverfilmung lief sie erstmals Mitte April 2022 bei BritBox und präsentiert den Klassiker in neuem Licht.

Der Schauspieler Hugh Laurie, bekannt aus "Dr. House", hat die Regie der Serie übernommen. Gleichzeitig ist er auch selbst Teil der Produktion und spielt die Rolle des Dr. James Nicholson.

"Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere": Im Stream auf RTL+

Ansehen können Sie sich den Krimi-Dreiteiler beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Für die Nutzung des Senders benötigen Sie ein Abo, welches monatlich zwischen 4,99 Euro und 7,99 Euro kostet. Das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden. Zudem erhalten Neukunden einen gratis Probe-Monat.

Trailer zu "Agatha Christie‘s - Ein Schritt ins Leere"

Einen deutschen Trailer zur Serie gibt es bisher nicht. Dafür können Sie hier den englischen Trailer des britischen Originals "Why Didn't They Ask Evans" ansehen und sich einen Einblick verschaffen:

