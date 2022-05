"Alles auf Rot" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern den Film "Alles auf Rot". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der Fernsehfilm der Woche wird kriminell gut: Das ZDF bringt "Alles auf Rot" auf die deutschen Bildschirme. Sie interessieren sich für den Film? Dann finden Sie hier alle Informationen.

In diesem Text verraten wir Ihnen, wann genau der TV-Termin war, auf welche Handlung sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen können, welche Darsteller mit dabei sind und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Alles auf Rot" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Alles auf Rot" lief am Montag, 2. Mai 2022, im ZDF. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt rund anderthalb Stunden. Der Film steht außerdem als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Video: dpa

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Alles auf Rot"

Erich Kessel hat eine harte Zeit hinter sich. Der Polizist musste selbst für einige Zeit ins Gefängnis. Dort wurde er von den ganzen anderen Verbrechern natürlich nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst. Umso erleichterter ist er, als er die Gemäuer endlich wieder als freier Mann verlassen kann. Und das absolut clean, was er auch so beibehalten möchte. Sein Ex-Partner und Kumpel Mario Diller unterstützt ihn bei der Resozialisierung, indem er ihm einen Job in einer Bar klarmacht.

Doch so ganz mit dem Knast abschließen kann und will Kessel dann doch noch nicht. Sein Zellennachbar Walid Schukri hat ihn gebeten, denjenigen ausfindig zu machen, der dessen Tochter umgebracht hat. 50.000 Euro hat Schukri dafür versprochen. Kessel könnte mit diesem Geld endlich sein Eigenheim abbezahlen und mit Claire sich ein neues Leben aufbauen.

Staatsanwältin Soraya Nazari riecht allerdings den Braten - und setzt Ermittler auf ihn an. Kessels Ex-Chef Paul Epstein genehmigt die Ermittlungen. Auch er möchte verhindern, dass Kessel schon wieder Mist baut. Als die Dinge plötzlich unübersichtlich zu werden drohen, verliert Kessel mal wieder die Fassung - alles steht auf Rot.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Alles auf Rot" im Cast

Mario Diller - Nicholas Ofczarek

- Erich Kessel - Fritz Karl

- Fritz Karl Claire Kessel - Jessica Schwarz

- Soraya Nazari - Melika Foroutan

- Paul Epstein - Martin Brambach

- Goran Jankovic - Slavko Popadic

- Walid Schukri - Kida Khodr Ramadan

- Kida Khodr Dalida Medjoub - Narges Rashidi

Mohammed Medjoub - Sahin Eryilmaz

Debbie - Josefine Israel

Leon Rutten - Sascha Reimann

"Alles auf Rot" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Alles auf Rot" klingt nach bester Fernsehunterhaltung, am Montagabend hatten Sie aber keine Zeit? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)