Apple Care im Überblick: Alle Infos zu Erweiterung, Kosten und Kündigung

Auf Produkte von Apple gibt es eine Garantie: Apple Care. Doch was steckt eigentlich dahinter? Alle Infos zu Dauer, Erweiterungen, Kosten und Kündigung von Apple Care.

Wer sich ein neues Produkt der Firma Apple kauft - etwa ein iPhone, iPad oder einen Mac - erhält eine Basisgarantie, die der Hersteller Apple Care nennt. Doch was genau sich dahinter verbirgt, ist nicht immer ganz klar. Hier finden Sie Informationen rund um das Angebot im Überblick.

Gewährleistung oder Garantie: Was ist Apple Care?

In Deutschland gilt zwei Jahre von Kauf des Produktes an eine sogenannte Gewährleistung gemäß den deutschen Verbraucherschutzgesetzen. Damit soll gewährleistet werden, dass Verbraucher für mangelhafte Waren oder solche, die nicht dem Kaufvertrag entsprechen, die Reparatur, den Ersatz, einen Preisnachlass oder die Kaufpreisrückerstattung vom Verkäufer unentgeltlich verlangen können.

Die Apple-eigene Garantie, genannt Apple Care, ist etwas anderes. Sie gilt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung. Das erklärt die Rechtsabteilung von Apple auf ihrer Website. Apple Care gilt auch für Mängel, die erst nach dem Kauf auftreten. Hier besteht ein Unterschied zur Gewährleistung des Verbraucherschutzes: Dieser deckt nur Mängel ab, die nachweislich schon vor dem Kauf bestanden haben.

Wie lange gilt die Garantie Apple Care - und lässt sie sich erweitern?

Die Basis-Garantie von Apple greift innerhalb eines Jahres vom Kaufdatum an. Das gilt für alle Apple-Hardware-Produkte; nur bei der Smartwatch Apple Watch macht die Firma eine Ausnahme: Hier gilt die Basis-Garantie zwei Jahre nach dem Kauf.

Die einjährige Basis-Garantie von Apple lässt sich zudem erweitern: mit dem Apple Care Protection Plan. Und für eine weitergehende Versicherung können die Verbraucher sich Apple Care+ kaufen, eine zusätzliches kostenpflichtiges Angebot für Apple-Geräte. Damit werden die Garantien für Produkte folgendermaßen verlängert:

Bis zu 3 Jahre ab Kaufdatum von AppleCare+ für Mac , Apple-Displays oder Apple Watch

von AppleCare+ für , Apple-Displays oder Watch Bis zu 2 Jahre ab Kaufdatum von AppleCare+ für iPad , iPhone , iPod , Apple Watch, HomePod oder Kopfhörer der Marken Apple oder Beats

von AppleCare+ für , , , Watch, HomePod oder Kopfhörer der oder Beats Bis zu 2 Jahre ab Kaufdatum von Apple TV

Zum Deckungsumfang von Apple Care+ gehören laut der Rechtsabteilung von Apple der Ersatz bei unabsichtlicher Beschädigung, Batteriekapazitätsverlust sowie die Bereitstellung technischer Unterstützung. Die Garantie kann sich dabei auch jährlich verlängern lassen.

Wie viel kosten Apple Care und die Erweiterungen?

Die Apple-eigene Basis-Garantie Apple Care ist kostenlos und beim Apple-Produkt enthalten. Genauso entstehen bei der gesetzlichen Gewährleistung keine zusätzlichen Kosten für den Käufer. Apple Care+, also die Verlängerung der Abdeckung, kostet allerdings etwas - abhängig von der Dauer der Verlängerung und des Produktes.

Für einen Mac kostet das einjährige Apple Care+ rund 45 Euro und für drei Jahre 119 Euro. Bei einem iPad sind es knapp 4 Euro pro Monat oder 79 Euro für zwei Jahre. Für das iPhone kostet die Erweiterung 4,49 Euro pro Monat oder zweijährig 89 Euro. Alle Preise und Infos zu den Bedingungen finden Sie direkt bei Apple.

Welche Schäden und Mängel decken Apple Care und die Erweiterungen ab?

Wie bei vielen Garantien gibt es auch einen Haken. Denn nicht alle Schäden und Mängel werden von Apple übernommen. So deckt die Basisgarantie und deren Verlängerung keine Display- und Wasserschäden am Apple-Gerät ab. Dafür benötigen Sie AppleCare+. Dabei können Sie auch bei selbstverschuldeten Schäden wie Wasserschäden oder kaputten Displays das Gerät bis zu zweimal austauschen.

Doch hier entstehen weitere Kosten: Denn diese Reparaturen bietet Apple nur gegen eine Selbstbeteiligung an. Bei einem Mac kostet die Reparatur bei Schäden am Display oder am Gehäuse zum Beispiel 99 Euro, andere unabsichtliche Schäden werden für 259 Euro behoben. Außerdem schließen AppleCare und die Erweiterungen keinen Diebstahl oder Verlust von Geräten mit ein.

Kann man Apple Care kündigen oder übertragen?

Was aber, wenn man ein Apple-Gerät wieder verkaufen will, bevor die Garantie-Verlängerung ausgelaufen ist? So manchem Käufer der Garantieverlängerungen Apple Care und Apple Care+ ist nicht bekannt, dass man den Vertrag kündigen und sich den Restwert ausbezahlen lassen kann.

So heißt es vom Apple-Support dazu: "Bei Kündigung des Apple-Care-Vertrags innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum erhältst du eine vollständige Rückerstattung abzüglich aller bereits erbrachten Leistungen. Bei Kündigung des Apple Care-Vertrags mehr als 30 Tage nach dem Kaufdatum erhältst du eine anteilige Rückerstattung entsprechend der nicht abgelaufenen AppleCare-Abdeckung abzüglich aller bereits erbrachten Leistungen."

Wer sein Gerät verkaufen und die Garantie mit weitergeben möchte, kann Apple Care auch an andere Personen übertragen. Dafür muss man sich an den Apple-Support wenden.