Auto waschen am Sonntag verboten? Das gilt in Ihrem Bundesland

Ob man sein Auto in Deutschland am Sonntag wachen darf, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir geben einen Überblick.

Darf ich mein Auto am Sonntag waschen? Das mag wie eine einfache Ja-Nein-Frage klingen. Doch die Antwort darauf fällt gar nicht so eindeutig aus, wie man zunächst glauben mag. In manchen Bundesländern ist die sonntägliche Autowäsche erlaubt. In anderen Bundesländern ist es verboten, sein Auto am Sonntag zu waschen. Und in wieder anderen Bundesländern hängt es davon ab, in welcher Gemeinde man sich gerade befindet.

Autowäsche am Sonntag: So ist die Gesetzeslage

In Deutschland wird die Sonntagsruhe vom Grundgesetz geschützt. Der Sonntag gilt als Tag der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung. Deswegen sind alle öffentlich wahrnehmbaren Arbeiten verboten.

Allerdings dürfen die Bundesländer selbst festlegen, was als öffentlich wahrnehmbare Arbeit gilt. Und so ist es laut dem Bundesverband freier Tankstellen in manchen Bundesländern erlaubt, sein Auto am Sonntag zu waschen — und in anderen verboten.

Die Regelungen in allen 16 Bundesländer im Überblick:

Autowäsche am Sonntag in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg darf man sein Auto am Sonntag nicht waschen. Denn laut dem Feiertagsgesetz sind alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten verboten, die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen.

Übrigens: In Baden-Württemberg befindet sich die kürzeste Autobahn Deutschlands.

Autowäsche am Sonntag in Bayern

In Bayern kommt es auf die Gemeinde an, in der man sich befindet. Laut dem Bundesverband freier Tankstellen ist in Bayern die Autowäsche am Sonntag ab 12 Uhr grundsätzlich erlaubt — allerdings nur, wenn die Gemeinde das in ihrem Gemeindegebiet durch Verordnung zugelassen hat.

Ein striktes Autowasch-Verbot gilt in Bayern hingegen an folgenden Feiertagen:

Neujahr

Karfreitag

Ostersonntag

Ostermontag

1. Mai

Pfingstsonntag

Pfingstmontag

Erster und Zweiter Weihnachtstag

Autowäsche am Sonntag in Berlin

In Berlin darf man sein Auto am Sonntag nicht waschen. Das regelt das Feiertagsgesetz von Berlin.

Autowäsche am Sonntag in Brandenburg

Laut dem Feiertagsgesetz des Landes Brandenburg ist das Betreiben von automatischen Waschanlagen sowie Selbstwaschanlagen für Kraftfahrzeuge am Sonntag erlaubt. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wenn in der Nähe ein Gottesdienst stattfindet, müssen Autofahrer eine Waschpause einlegen.

An vielen Feiertagen herrscht in Brandenburg jedoch ein Waschverbot. Ein Verbots-Überblick:

Erster Weihnachtstag

Karfreitag

Ostersonntag

Pfingstsonntag

Reformationsfest

Volkstrauertag

Totensonntag

Autowäsche am Sonntag in Bremen

In Bremen stehen die Waschanlagen am Sonntag still: Das Feiertagsgesetz der Hansestadt verbietet die Autowäsche.

Autowäsche am Sonntag in Hamburg

In Hamburg darf man sein Auto am Sonntag in automatischen Waschanlagen und Selbstwaschanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten waschen. Allerdings gibt es eine zeitliche Einschränkung. Laut dem Feiertagsgesetz ist die Autowäsche nur zwischen 13 Uhr und 19 Uhr erlaubt.

Aber Vorsicht: An vielen Feiertagen ist in Hamburg das Autowaschen untersagt. Dazu zählen unter anderem der Ostersonntag, der Pfingstsonntag, der Volkstrauertag und der Totensonntag.

Autowäsche am Sonntag in Hessen

In Hessen kommt es laut dem Feiertagsgesetz auf die Gemeinde an, in der man sich befindet. Wenn die lokalen Ordnungsbehörden es erlauben, darf man sein Auto am Sonntag in vollautomatischen Portalwaschanlagen waschen, die mit einer Tankstelle verbunden sind. Allerdings gibt es zeitliche Begrenzung:

Das Autowaschen ist vom 1. Mai bis 31. August nur in der Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr erlaubt.

In den übrigen Monaten nur von 7 Uhr bis 20 Uhr.

Aber Vorsicht: Am Karfreitag, am Volkstrauertag und am Totensonntag ist das Autowaschen in Hessen verboten.

Autowäsche am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern

Am Sonntag darf man in Mecklenburg-Vorpommern sein Auto in Autowaschanlagen und Münz- und Selbstbedienungswaschsalons waschen.

Laut dem Feiertagsgesetz von Mecklenburg-Vorpommern herrscht allerdings ein Waschverbot am Ostersonntag, am Pfingstsonntag, am Volkstrauertag und am Totensonntag.

Autowäsche am Sonntag in Niedersachsen

In Niedersachsen bleibt das Auto am Sonntag dreckig. Hier herrscht laut dem Feiertagsgesetz ein Waschverbot.

Autowäsche am Sonntag in Nordrhein-Westfalen

Auch in Nordrhein-Westfalen herrscht dem Feiertagsgesetz zufolge ein Verbot von öffentlich wahrnehmbaren Arbeiten. Autofahrer dürfen ihre Fahrzeug nicht waschen.

Übrigens: Wer zu schnell fährt und geblitzt wird, muss mit unter ein hohes Bußgeld zahlen.

Autowäsche am Sonntag in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz haben die Waschanlagen am Sonntag geschlossen. Das Feiertagsgesetz verbietet alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- und Feiertages widersprechen.

Übrigens: Mit einem Handy am Steuer erwischt zu werden, kann für Autofahrer richtig teuer werden.

Autowäsche am Sonntag im Saarland

Laut dem Bundesverband freier Tankstellen darf man sein Auto im Saarland am Sonntag nicht waschen. Öffentlich wahrnehmbare Arbeiten sind verboten.

Autowäsche am Sonntag in Sachsen

In Sachsen darf man sein Auto am Sonntag waschen. Allerdings nicht zu jeder Uhrzeit.

Die Autowäsche ist zwischen 8 Uhr und 20 Uhr in vollautomatischen Waschanlagen erlaubt, die eine geschlossene Bauform haben und gemeinsam mit einer Tankstelle betrieben werden.

ist zwischen 8 Uhr und 20 Uhr in vollautomatischen erlaubt, die eine geschlossene Bauform haben und gemeinsam mit einer betrieben werden. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr darf man sein Auto in Selbstwaschanlagen waschen, die gemeinsam mit einer Tankstelle betrieben werden.

in waschen, die gemeinsam mit einer betrieben werden. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr ist es laut dem Feiertagsgesetz möglich, sein Auto in automatischen Waschanlagen und Selbstwaschanlagen zu waschen, die in Gewerbe- und Industriegebieten stehen.

Aber Vorsicht: An vielen Feiertagen blieben die Waschanlagen in Sachsen geschlossen, etwa am Ostersonntag und Pfingstsonntag.

Autowäsche am Sonntag in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt dürfen Autowaschanlagen am Sonntag geöffnet haben. Allerdings gibt es einige Ausnahmen. Laut dem Feiertagsgesetz ist der Betrieb von Autowaschanlagen am Ostersonntag, am Pfingstsonntag, am Volkstrauertag und am Totensonntag nicht gestattet. Autowaschanlagen müssen auch geschlossen bleiben, wenn ein staatliche anerkannter Feiertag auf einen Sonntag fällt.

Autowäsche am Sonntag in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein dürfen automatische Waschanlagen und Selbstwaschanlagen für Kraftfahrzeuge am Sonntag geöffnet haben. Das erlaubt das Feiertagsgesetz des Landes.

Autowäsche am Sonntag in Thüringen

In Thüringen dürfen die Gemeinden den Betrieb von Waschanlagen für Autos erlauben, sofern eine Störung der Feiertagsruhe der Bevölkerung ausgeschlossen werden kann. So steht es im Feiertagsgesetz des Landes.