Autorenstreik in den USA: Welche Serien sind betroffen?

Seit dem 2. Mai streiken in den USA rund 12.000 TV- und Film-Autoren. Welche Serien sind betroffen? Wo kommt es zu Verzögerungen? Alle Infos zum Autorenstreik gibt es hier.

Der letzte große Streik der Writers Guild of America (WGA) begann im November 2007 und dauerte bis zum 12. Februar 2008 an. Die Produktion von zahlreichen Kinofilmen und Fernsehserien musste deshalb eingestellt werden. Viele Serien gingen in die Winterpause oder wurden verschoben, Staffeln wurden gekürzt und zahlreiche Seifenopern und Telenovelas konnten bis zum Ende des Streiks nicht fortgesetzt werden. Damals traf es zum Beispiel auch die beliebte Comedy-Serie "Scrubs", die aufgrund des Autorenstreiks statt der geplanten 18 Episoden in Staffel 7 nur elf Folgen umfasste.

Auch vom aktuellen Autorenstreik, der am 2. Mai 2023 begann, sind erneut Serien, Filme und vor allem auch Late-Night-Shows betroffen. Die streikenden Autoren werden jedoch von vielen Schauspielern und Late-Night-Hosts unterstützt. Schauspieler Mandy Patinkin ging sogar mit den Autoren auf die Straße und sagt: "Ihr verdient Millionen, doch ohne die Autoren sind wir nichts." Welche Serien sind vom Autorenstreik 2023 betroffen? Die Antwort auf diese Frage finden Sie hier.

Autorenstreik 2023: Welche Serien sind betroffen?

Vor allem Serien trifft der Autorenstreik 2023 besonders hart. Zu den betroffenen TV-Produktionen gehören unter anderem "Yellowjackets", "Stranger Things" und auch "The Last Of Us". Welche Serien besonders unter dem Autorenstreik leiden müssen und wo es voraussichtlich zu Verschiebungen kommt, verraten wir Ihnen hier.

"Cobra Kai"

Die Produktion der 6. Staffel von "Cobra Kai" wurde gestoppt, nachdem die WGA den Streik verkündet hatte. Jon Hurwitz, Co-Creater und Autor der Serie, sagte auf Twitter:" Wir hassen es zu streiken, aber wenn wir müssen, dann streiken wir hart!" Erst wenn ein fairer Deal erzielt wurde, werde man die Produktion wieder aufnehmen.

"House of the Dragon"

Die Dreharbeiten für Staffel 2 des " Game of Thrones"-Spinoffs haben bereits am 11. April 2023 in Großbritannien begonnen. George R.R. Martin sagte in seinem Blog, dass es aufgrund des Autorenstreiks nicht zu Verzögerungen kommen werde, da die Drehbücher bereits Monate vor dem Beginn des Streiks fertig gewesen seien. Gleichzeitig sicherte der Autor den Streikenden seine Unterstützung zu. Der Writer's Room von "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" - ein weiteres "Game of Thrones"-Spinoff - sei laut Martin für die Dauer des Streiks geschlossen.

"Stranger Things"

Matt und Ross Duffer, bekannt als die Duffer Brothers, gaben über Twitter bekannt, dass die Produktion der 5. Staffel gestoppt wurde. Sie seien zwar gespannt darauf, gemeinsam mit dem Team in die finale Staffel von "Stranger Things" zu starten, seien aber während des Streiks nicht in der Lage weiter an dem Projekt zu arbeiten. Bisher ist der Release-Termin für das Serien-Finale noch nicht bekannt. Aufgrund des Autorenstreiks könnte sich die Veröffentlichung jedoch auf 2025 verschieben. Alles hängt davon ab, wie lange der Streik andauern wird.

"Yellowjackets"

Am 1. Mai hatten sich die Autoren der Serie zum ersten Mal getroffen, um an den Drehbüchern für Staffel 3 zu arbeiten. Dann wurde mit dem Beginn des Streiks einen Tag später alles gestoppt. Ashley Lyle, Mitschöpferin von "Yellowjackets", sagte auf Twitter, dass sie sich sehr darauf freue die Arbeit wieder aufzunehmen, sobald ein fairer Deal mit der WGA erreicht sei.

"Abbot Elementary"

Ebenfalls betroffen ist die in Deutschland eher unbekannte Sitcom "Abbot Elementary". Bei den Golden Globes 2023 hat die Serie gleich drei Awards abgeräumt und gewann unter anderem in der Kategorie "Beste Serie - Komödie/Musical". Auch Qunita Bronson, Schöpferin und Hauptdarstellerin der Serie, wurde mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Sie sagte auf Twitter, dass sie Teil der WGA und daher auch im Streik sei. "Ich schließe mich meiner Gewerkschaft an und fordere faire Vergütung für Autoren." Der Streik könnte den Umfang der 3. Staffel beeinflussen, wenn in naher Zukunft keine Einigung erzielt werden kann.

"Die Ringe der Macht"

Die Amazon-Serie "Die Ringe der Macht" wird voraussichtlich nicht vom Autorenstreik beeinflusst. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel laufen bereits und sollen bis Ende Mai beendet werden. Wie das Magazin Variety berichtet, muss die Film-Crew bis dahin ohne die beiden Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay auskommen. Beide sind Teil der WGA und werden nicht am Set sein, solange der Streik andauert.

"The Last of Us"

Die Vorbereitungen für das Casting zur 2. Staffel von "The Last Of Us" sollten eigentlich schon laufen, doch auch hier funkt der Autorenstreik dazwischen. Wie Sky berichtet gehört der Showrunner Craig Mazin zur WGA, genau wie Neil Druckmann, der Co-Präsident des Entwicklerstudios Naughty Dog ist. Es gibt noch kein Skript für Staffel 2 und für die Dauer des Autorenstreiks werden die Arbeiten an der Videospiel-Adaption nicht fortgesetzt.