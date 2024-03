Verkehr in Baden-Württemberg: So lang war der längste Stau im Jahr 2023

Staus, Gefahrenstellen und vieles mehr: Der Verkehrswarndienst in Baden-Württemberg hat 2023 so viele Warnmeldungen veröffentlicht wie nie zuvor. Welcher Stau den unrühmlichen ersten Platz einheimste.

Als Autofahrer will man meist schnell von A nach B oder freut sich einfach nur auf ein entspanntes Wochenende. Was man dabei am wenigsten gebrauchen kann, sind dann Staus oder Unfälle. Doch von diesen gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg reichlich, wie die Jahresbilanz des Verkehrswarndienstes des Landes zeigt. Darunter ist auch ein Stau, der aufgrund seiner Länge, die Spitze des Jahres 2023 erreicht hat.

Übrigens: Auch der ADAC hat eine Stau-Bilanz veröffentlicht. Im bundesweiten Vergleich hat es Baden-Württemberg bei Staus in Kilometern auf Rang drei geschafft. Was viele Autofahrer nicht wissen: In Baden-Württemberg gibt es die kürzeste Autobahn Deutschlands.

Verkehr in Baden-Württemberg - Das war der längste Stau des Jahres 2023

Der Verkehrswarndienst ist im Einsatz, wenn es darauf ankommt, vor Gefahren im Straßenverkehr zu warnen. Gerade im Jahr 2023 hatte die Behörde aber ordentlich zu tun. Insgesamt 59.305 Verkehrs- und Gefahrenmeldungen wurden 2023 abgesetzt, was einen Anstieg von mehr als 5000 Meldungen gegenüber dem Vorjahr darstellt. Dies schrieb der Verkehrswarndienst in einer aktuellen Mitteilung. Die Meldungen umfassten dabei eine Vielzahl von Vorfällen, darunter nicht nur Verkehrsstaus und -unfälle, sondern auch kuriose Hindernisse auf der Fahrbahn wie ein Kanu, ein Dixi-Klo und sogar ein entlaufenes Känguru.

Ein Ereignis, was allerdings hervorstach, war ein Stau Mitte Juli 2023 auf der A5 zwischen Heidelberg/Schweizingen und Kronau. Hier kam der Verkehr laut Angaben der Behörde über insgesamt 28 Kilometer zum Erliegen - ein Ereignis, was nicht nur die Geduld und Nerven der Betroffenen auf die Probe stellte, sondern den längsten Stau aus dem Jahr 2022 hinsichtlich der Gesamtlänge um ganze acht Kilometer toppte.

Übrigens: Für Fahrrad- und Pedelec-Fahrer gibt es seit 2024 neue Schilder. Die schönsten Radtouren rund um Karlsruhe sind immer eine Tour wert. Wer das Fahrrad lieber stehen lassen und ins Auto steigen will, kann sich auch eine Panorama-Strecke durch Baden-Württemberg aussuchen.

Sorgenkind A5 mit den meisten Verkehrsstörungen in Baden-Württemberg

Die Ursache für den Mega-Stau? Eine Serie von Unfällen, die sich innerhalb kurzer Zeit ereigneten und die Autos auf dem Streckenabschnitt zum Stillstehen zwangen. Doch dieser Stau war nur die Spitze des Eisbergs in einem Jahr, das von einer Rekordzahl an Verkehrs- und Gefahrenmeldungen geprägt war. Laut dem württembergischen Innenministerium betraf der Schwerpunkt der Meldungen nach wie vor die Bundesautobahnen mit 37.618 (2022: 34.426), gefolgt von den Bundesstraßen mit 15.252 (2022: 13.528) sowie den Land-, Kreis- und Gemeindestraßen mit 5.869 (2022: 5.396) Meldungen.

Negativ-Spitzenreiter in der Kategorie "Verkehrsstörungen" war demnach, wie bereits in den vergangenen Jahren, die A5, zwischen Karlsruhe und Basel, in jeweils beiden Fahrtrichtungen. Dicht gefolgt von der A8, Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe. Laut der Experten des Verkehrswarndienstes seien das Aufeinandertreffen mehrerer dort eingerichteter Baustellen sowie ein hohes Verkehrsaufkommen die Ursachen für die Stau-Anfälligkeit der A5.

Übrigens: Für viele ist das Wochenende der perfekte Zeitpunkt, um das Auto zu säubern. Allerdings ist das Autowaschen nicht in allen Bundesländern am Sonntag erlaubt.