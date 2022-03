"Balko Teneriffa": Alle Infos zu Handlung und Besetzung der Film-Reihe

Die Film-Reihe "Balko Teneriffa" geht bei RTL und RTL+ an den Start. Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung.

Die Kult-Ermittler Balko und Klaus Krapp aus der Serie "Balko" sind wieder da. Zwischen 1995 und 2006 ermittelten die beiden in zahlreichen Fällen. Nach 15 Jahren kehren sie nun im Rahmen der Film-Reihe "Balko Teneriffa" zurück.

"Balko Teneriffa" wird von der Produktionsfirma UFA Fiction Produktion produziert. Als ausführender Produzent fungiert Guido Reinhardt. Regie führt Félix Koch. Der erste Film der Reihe wurde im Oktober und November 2021 auf Teneriffa abgedreht.

Worum geht es in der Reihe "Balko Teneriffa"? Und wie sieht die Besetzung aus? Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zum Start, zur Handlung und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast von "Balko Teneriffa".

Start: Ab wann ist "Balko Teneriffa" bei RTL und RTL+ zu sehen?

Die Film-Reihe "Balko Teneriffa" geht heute, am Donnerstag, 24. März 2022, um 20.15 Uhr bei RTL an den Start. Beim Streaminganbieter RTL+ steht "Balko Teneriffa" bereits seit dem 10. März 2022 zum Abruf bereit.

Um "Balko Teneriffa" dort vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft von Nöten. Die Kosten für ein Abonnement bei RTL+ Premium belaufen sich nach Angaben der Mediengruppe auf 4,99 Euro im Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ Premium Duo. Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.

Handlung: Darum geht es in "Balko Teneriffa"

15 Jahre sind vergangen, seitdem die früheren Ermittler Balko und Klaus Krapp das letzte Mal zusammen unterwegs waren. Während Balko um seine verstorbene Frau trauert und seinen Frust in Alkohol ertränkt, geht es Krapp blendend. Er arbeitet im Verteidigungsministerium und reist im Luxusjet um die ganze Welt.

Als er eines Tages jedoch des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt wird, wendet er sich hilfesuchend an seinen ehemaligen Kollegen Balko. Zusammen wollen sie herausfinden, wer die Tat wirklich begangen hat. Doch auch die örtliche Polizistin Alicia Ruíz stellt Ermittlungen in dem Mordfall an – und es schmeckt ihr gar nicht, dass zwei Ex-Cops aus Deutschland ihr ins Handwerk pfuschen.

Folgen der Film-Reihe "Balko Teneriffa"

Bei Balko "Teneriffa" handelt es sich um keine Serie, sondern um eine mehrteilige Action-Comedy-Film-Reihe. Aus wie vielen Teilen die Reihe besteht und wie die Titel der einzelnen Filme lauten, wurde von RTL noch nicht mitgeteilt.

Bisher ist lediglich der Titel des ersten Films bekannt. Er lautet: "Doppelt hält besser".

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Balko Teneriffa"?

Die Schauspieler Jochen Horst und Ludger Pistor spielen die Hauptrollen der ehemaligen Ermittler Balko und Klaus Krapp in "Balko Teneriffa".

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Darsteller im Cast von "Balko Teneriffa" und ihre Rollennamen in der Serie:

Rolle Schauspieler Balko Jochen Horst Klaus Krapp Ludger Pistor Alicia Ruíz Tamara Romera Ginés Manni Brockmeister Prince Kuhlmann Alvarez Josè Roberto Diaz Beate Oswald Uschi Glas Marcos Navarros Ivan Gallardo Jannik Oswald Johannes Kienast Dirk Oswald Jan Henrik Stahlberg Sina Arrango Viktoria Ngotsé Samantha Telly Gabriela Vargas Ernesto Cortez Diego Carlos Seyfar

Trailer: Gibt es bereits erste Einblicke in "Balko Teneriffa"?

RTL hat nun einen offiziellen Trailer zu "Balko Teneriffa" publiziert. Bekommen Sie hier erste Einblicke in Kult-Film-Reihe:

(AZ)