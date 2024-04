"Beast Games" bei Amazon Prime Video: Neue Reality-Show - Was ist bekannt?

Das YouTube-Format "Beast Games" gibt es zukünftig auch auf Amazon Prime. Was ist bisher zum Start der "Beast Games" bekannt? Alle Infos gibt es hier.

MrBeast ist ein US-Amerikanischer YouTuber, der fünf YouTube-Kanäle auf einmal betreibt. Im November 2022 wurde MrBeast zum meist abonnierten YouTube-Creator weltweit. Hinzu kommt jetzt noch eine Amazon Prime-Serie namens "Beast Games". Noch ist nicht viel zu der neuen Serie bekannt. Klar ist nur, die Produktion für "Beast Games" startet. Worum geht es in dem Amazon-Original und wann können die Zuschauer und Zuschauerinnen mit dem Start rechnen? Wir haben alle bisher bekannten Informationen hier für Sie zusammengefasst.

Worum geht es in "Beast Games" auf Amazon Prime?

Das Showkonzept für "Beast Games" ist angelehnt an eines der zahlreichen YouTube-Formate von MrBeast. Sein Hauptkanal hat ganze 245 Millionen Abonnenten. In den meisten seiner Videos kann man hohe Geldsummen gewinnen, wenn man sich bestimmten Herausforderungen stellt. Oft nimmt auch er selbst extreme Herausforderungen an und lässt sich beispielsweise für sieben Tage lebendig begraben. Auch Spendenaktionen gehören zu MrBeasts Content. Er spendete bereits Lebensmittel und Hilfsgüter im Wert von mehreren Millionen Dollar für Bedürftige.

Die Amazon Show "Beast Games" soll sich jedoch an dem gleichnamigen YouTube-Format orientieren: 1000 Teilnehmer werden um ein Preisgeld von fünf Millionen Dollar kämpfen. Was genau die Kandidaten und Kandidatinnen für diese Preissumme machen müssen, ist noch unklar. Sobald es neue Informationen zum Showkonzept gibt, finden Sie diese hier. Die fünf Millionen Dollar werden in jeden Fall das größte Preisgeld in der Geschichte des Fernsehens und Streamings sein.

"Beast Games" bei Amazon Prime Video: Wann ist der Start?

Genaue Infos zum Starttermin der "Beast Games" bei Amazon Prime sind noch nicht bekannt. Amazon Prime gab im März 2024 lediglich bekannt, dass die Show in Produktion gehen wird. MrBeast postete am 18. März 2024 auf X, dass er mehr Informationen im Laufe des Jahres 2024 bekannt geben wolle. Bis die Sendung über die Bildschirme flimmern wird, müssen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen also wohl noch etwas gedulden. Sobald es zum Start und den Sendeterminen neue Informationen gibt, finden Sie diese hier.

"Beast Games" auf Amazon Prime: Wer ist MrBeast?

MrBeast heißt im echten Leben Jimmy Donaldson, kommt aus Kansas in den USA und wurde am 7. Mai 1998 geboren. Die meisten kennen ihn aus den Sozialen Medien, der 25-Jährige ist nämlich hauptberuflicher YouTube Creator. Sein Hauptkanal hat aktuell 245 Millionen Abonnenten. Im November 2022 wurde er damit sogar zum meist abonnierten YouTube Creator weltweit gekürt. Neben seinem Hauptkanal hat Jimmy Donaldson jedoch noch vier weitere YouTube Kanäle, auf denen er seine Zuschauer mit Content versorgt. Das sind die Namen seiner fünf Kanäle:

MrBeast

MrBeast Gaming

Beast Reacts

Beast Philanthropy

MrBeast 2

MrBeast ist nicht nur Content Creator sondern auch Unternehmer. Jimmy Donaldson ist der Gründer von Feastables, einer Schokoladen- und Snackmarke. Die Feastables-Riegel werden inzwischen weltweit verkauft. Auch an zahlreichen Spendenaktionen hat sich der MrBeast schon beteiligt. (lob)