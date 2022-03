Staffel 2 von "Beforeigners": Alle Infos zu TV-Termin, Handlung, Folgen und Besetzung

Heute zeigt die ARD Staffel 2 von "Beforeigners". Hier finden Sie alles Wichtige rund um TV-Termin, Folgen, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Nach einem Jahr warten geht es nun weiter: Im März präsentiert die ARD Staffel 2 der norwegischen Serie "Beforeigners - Mörderische Zeiten".

In Staffel 1 der Krimiserie mit Science-Fiction-Charakter kommen plötzlich und völlig unerwartet Fremde aus der Vergangenheit in die Gegenwart und erzeugen eine Parallelgesellschaft. Nicht nur Menschen aus den letzten 200 Jahren treten in die Gegenwart ein und bringen die norwegische Gesellschaft an ihre Grenzen, sondern auch mehrere Tausende aus der Steinzeit und Wikinger aus dem Mittelalter.

Sie möchten wissen, wann der Start von Staffel 2 von "Beforeigners" in der ARD ist? Um was geht die neue Staffel? Gibt es neue Schauspieler? Wo findet die Übertragung statt? Wann kommt die Wiederholung?

Alle wichtigen Infos zu "Beforeigners" - Staffel 2 präsentieren wir Ihnen hier.

Wann ist der Start von "Beforeigners" - Staffel 2? TV-Termin im Ersten

Heute am Samstag, 5. März 2022, ab 23.40 Uhr läuft Staffel 2 der Krimiserie "Beforeigners" im Ersten. Insgesamt wird Staffel 2 aus sechs Folgen bestehen. Jede Folge wird eine Länge von etwa 45 Minuten haben. Alle sechs Folgen werden dann in der Nacht vom 5. auf 6. März 2022 im Ersten zu sehen sein.

Hier sind die TV-Termine von "Beforeigners" - Staffel 2 im Ersten:

Folge 1: 5. März 2022, 23.40 Uhr im Ersten

Folge 2: 6. März 2022, 00.25 Uhr im Ersten

Folge 3: 6. März 2022, 01.10 Uhr im Ersten

Folge 4: 6. März 2022, 01.55 Uhr im Ersten

Folge 5: 6. März 2022, 02.40 Uhr im Ersten

Folge 6: 6. März 2022, 03.25 Uhr im Ersten

Wo läuft Staffel 2 von "Beforeigners"? - Übertragung heute im TV und Stream

Im Free-TV wird Staffel 2 von "Beforeigners" am Samstag, 5. März 2022, ab 23.40 Uhr ausgestrahlt.

Wer "Beforeigners" - Staffel 2 lieber online schauen möchte hat die Möglichkeit, zeitgleich alle Folgen von Staffel 2 im Live-Stream der ARD-Mediathek mitzuverfolgen.

"Beforeigners" - Staffel 2: Wiederholung in der ARD-Mediathek

Sie haben zu den TV-Terminen von "Beforeigners" keine Zeit? Kein Problem! Alle Folgen von Staffel 2 werden ab dem 5. März 2022 in der ARD-Mediathek kostenlos als Wiederholung zur Verfügung gestellt.

"Beforeigners - Mörderische Zeiten": Alle Folgen von Staffel 2

Wie in Staffel 1 wird sich Staffel 2 der norwegischen Serie "Beforeigners" aus sechs Folgen zusammensetzen. Alle Folgen werden ab Samstag, 5. März 2022, um 23.40 Uhr im Ersten zu sehen sein. Zeitgleich werden alle Folgen der Krimiserie in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt.

Bisher wurden von der ARD die Namen der ersten drei Folgen bekannt gegeben. Sobald die Namen der restlichen Folgen feststehen, werden wir Sie hier darüber informieren.

Das sind die Folgen von "Beforeigners" - Staffel 2:

Folge 1: Die Ripper-Theorie

Folge 2: Die Täuschung

Folge 3: Die Spur

Folge 4: Der Reisende

Folge 5: Die Jagd

Folge 6: Der Riss

Wer sind die Darsteller bei "Beforeigners"? Schauspieler in der Besetzung bei Staffel 2

Bei "Beforeigners" sind viele internationale Schauspieler zu sehen. Neben den Hauptfiguren Alfhildr Enginnsdottir, Lars Haaland, Urd, Ingrid und Tommy, wurden in Staffel 2 einige weitere Rollen von bekannten Gesichtern aus der internationalen Filmbranche besetzt. Unter anderem ist Paul Kaye, bekannt aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones", in der neuen Staffel zu sehen. Außerdem sind in Staffel 2 folgende Darsteller neu mit dabei:

Billy Postlethwaite (bekannt aus der historischen Miniserie " Chernobyl ")

(bekannt aus der historischen Miniserie " ") Jade Anouka (bekannt aus der Fantasy-Serie "His Dark Materials")

Philip Rosch (bekannt aus der italienischen Serie "Il Re")

(bekannt aus der italienischen Serie "Il Re") Hedda Stiernstedt (bekannt aus "Der Kommissar und das Meer")

"Beforeigners" - Staffel 2: Das ist die Handlung

In Staffel 2 der norwegischen Krimiserie mit Science-Fiction-Charakter wird in Oslo ein brutaler Mord begangen. Es stellt sich heraus, dass der grausame Fall eine Verbindung zum England des 19. Jahrhunderts aufweist. Im Zuge dessen kommt die Frage auf, ob Serienkiller Jack the Ripper tatsächlich in die Zukunft geflüchtet ist? Die Protagonisten Lars Haaland und Alfhildr Enginnsdottir möchten den mysteriösen Fall aufdecken und merken dabei schnell, dass sie dabei niemandem mehr vertrauen können.