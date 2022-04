"Better Call Saul"

Bob Odenkirk enthüllt Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

Schauspieler Bob Odenkirk wurde vor allem durch seine Rolle als Anwalt in "Breaking Bad" bekannt. In der Spin-Off-Serie "Better Call Saul" spielte er die Hauptrolle. Jetzt wurde Odenkirk mit einem Stern geehrt.

"Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk (59) hat auf Hollywoods "Walk of Fame" eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Mit seiner Frau, der Produzentin Naomi Odenkirk, und ihrem kleinen Mischlingshund posierte das Paar vor Fotografen und jubelnden Fans auf der Plakette. Auch Co-Stars wie Rhea Seehorn, Jonathan Banks und Giancarlo Esposito aus den Hit-Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" feierten auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood mit. Der Schauspieler erhielt dort die 2720. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Der Stern liegt neben dem von "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston. In "Breaking Bad" spielt Odenkirk den Anwalt Saul Goodman, der dem Drogendealer Walter White (Cranston) immer wieder aus der Patsche hilft. Die Sternen-Ehrung fiel zeitlich mit dem Start der sechsten und letzten Staffel der Serie "Better Call Saul" zusammen, einer Spin-Off-Serie von "Breaking Bad". In dieser Vorgeschichte spielt Odenkirk die Hauptrolle - einen schlitzohrigen Anwalt, der als Saul Goodman zum Vertreter der Drogenbosse avanciert und immer skrupelloser wird. Odenkirk dankte den Schöpfern der Serien, die mit Goodman eine "so lustige und tragische" Figur geschaffen hätten. Mit dieser Rolle habe er "völlig unverdient" das große Los gezogen, sagte der TV-Star. Bei seinem ersten Besuch auf der Sternenmeile im Jahr 1987 habe er das ganze Hollywood-Geschäft ziemlich verachtet. Heute gehöre er dazu und schätze das Showbusiness. "Aber ich liebe es, mich darüber lustig zu machen und zugleich Teil davon zu sein", sinnierte Odenkirk. © dpa-infocom, dpa:220419-99-957532/2 (dpa)

