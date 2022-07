"Better Call Saul", Staffel 6: Alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung

"Better Call Saul" geht bei Netflix wöchentlich mit einer neuen Folge von Staffel 6 an den Start. Hier gibt es die Infos rund um Handlung, Besetzung, Folgen, Trailer und Stream.

Schon mal raus mit den Taschentüchern: Staffel 6 von "Better Call Saul" markiert offenbar den unwiderruflichen Serien-Feierabend. Was die Fans aber trösten dürfte: Auguren zufolge legen die Macher beim Finale des "Breaking Bad"-Spinoffs noch mal eine kräftige Schippe Kohlen drauf.

Wir enthüllen Ihnen, was in der finalen Staffel von "Better Call Saul" auf Sie zukommt - der Showrunner hat schon mal ein fulminantes Ende angekündigt.

Start: Seit wann läuft Staffel 6 von "Better Call Saul" bei Netflix?

Start von Staffel 6 von "Better Call Saul" auf Netflix war der 19. April 2022 - allerdings ist vorerst nur der erste Teil, der die ersten sieben Folgen umfasst, erschienen. Und dies auch nicht komplett. Am 19. April gab es zwei Folgen zu sehen und von dort an erscheint bis zum 24. Mai wöchentlich immer dienstags eine neue Folge.

Weiter geht's mit Teil 2 und den letzten sechs Folgen dann am 12. Juli 2022.

Episoden: Wie viele Folgen hat Staffel 6 von "Better Call Saul"?

Laut den Produzenten wird die finale Staffel 13 Episoden haben und nicht wie üblich zehn. Hier finden Sie einen Überblick über die bisher bekannten deutschen bzw. englischen Titel der einzelnen Folgen und die Veröffentlichungstermine:

Folge 1: "Wein und Rosen" (19. April 2022)

Folge 2: "Zuckerbrot und Peitsche" (19. April 2022)

Folge 3: "Pest und Cholera" (26. April 2022)

Folge 4: "Die wandelende Eiterbeule" (3. Mai 2022)

Folge 5: "Blaue Flecken" (10. Mai 2022)

Folge 6: " Axe and Grind" (17. Mai 2022)

Folge 7: "Plan and Execution" (24. Mai 2022)

Folge 8: Titel noch nicht bekannt (12. Juli 2022)

Folge 9: Titel noch nicht bekannt (19. Juli 2022)

Folge 10: Titel noch nicht bekannt (26. Juli 2022)

Folge 11: Titel noch nicht bekannt (2. August 2022)

Folge 12: Titel noch nicht bekannt (9. August 2022)

Folge 13: Titel noch nicht bekannt (16. August 2022)

Handlung: Darum geht es in der Serie "Better Call Saul"

Die Serie spielt einige Jahre vor den Ereignissen der Hit-Serie "Breaking Bad" und zeigt die Anfänge von Rechtsanwalt Jimmy McGill, der später zu Saul Goodman wird. So wird seine kriminelle Vergangenheit näher beleuchtet und wie er eigentlich versucht, als großer Star-Anwalt Karriere zu machen - doch ohne Erfolg. Schlimmer noch: Er gerät immer mehr und mehr auf die schiefe Bahn und kommt so in den Kontakt mehrere zwielichtiger Gestalten des mexikanischen Drogen-Kartells. Unterstützung bekommt er von seiner Freundin Kim Rhea Seehorn, die ebenfalls Anwältin ist.

In der letzten Staffel von „Better Call Saul“ dürften wir nun endlich herauskriegen, wie Jimmy McGill zum eiskalten Advokaten ohne jedweden Moral-Kompass mutieren konnte. Zieht Kim ihn in die Tiefe oder findet er den Weg auf die dunkle Seite ganz allein? Und wie geht er dabei mit den Gefahren um, die vonseiten des Kartells auf ihn lauern?

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Better Call Saul"

Rolle Schauspielerin/Schauspieler Jimmy McGill / Saul Goodman Bob Odenkirk Kim Wexler Rhea Seehorn Howard Hamlin Patrick Fabian Mike Ehrmantraut Jonathan Banks Gustavo Fring Giancarlo Esposito Nacho Varga Michael Mando Lalo Salamanca Tony Dalton Leonel Salamanca Daniel Moncada Marco Salamanca Luis Moncada Chuck McGill Michael McKean

Darüber hinaus gibt es schon jetzt einige Gerüchte über mögliche bekannte Gesichter aus der Ursprungsserie "Breaking Bad", die in der letzten Staffel 6 von "Better Call Saul" auftreten könnten. So sollen unter anderem Bryan Cranston als Walter White und Aaron Paul als Jesse Pinkman mit dabei sein.

Die Serie und somit auch die sechste Staffel von "Better Call Saul" wird von Vince Gilligan und Peter Gould produziert. Produktionsunternehmen sind High Bridge Productions, Crystal Diner Productions, Gran Via Productions und Sony Pictures Television.

"Better Call Saul": Offizieller Trailer

Hier finden Sie den englischsprachigen Original-Trailer zur Serie "Better Call Saul" auf Netflix: