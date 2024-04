Billie Eilish Tour 2025 in Deutschland: Tickets - Vorverkauf startet heute

Billie Eilish Konzerte 2025 in Deutschland: Hier kommen alle Infos rund um Tickets, Vorverkauf, Termine, Städte und die zehn Tracks von Album 3.

Mitte Mai erscheint das Album "Hit Me Hard And Soft" von Billie Eilish. Selbstverständlich wird die Sängerin und Songwriterin ihre dritte Großtat den Fans persönlich vorstellen: Im Rahmen ihrer Welt-Tournee "Hit Me Hard And Soft: The Tour" macht sie auch in Deutschland Station. Wir geben hier einen Überblick rund um Termine, Tickets - und noch ein bisschen obendrauf.

Termine der Billie Eilish Tour 2025 in Deutschland - welche Städte?

Dies sind die Deutschland-Stationen von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" - Hannover, Berlin und gleich zweimal Köln.

Hannover : 2. Mai 2025, ZAG Arena

: 2. Mai 2025, ZAG Arena Berlin : 9. Mai 2025, Uber Arena

: 9. Mai 2025, Uber Arena Köln : 29. und 30. Mai 2025, Lanxess Arena

Billie Eilish Tour 2025 in Deutschland: Tickets ab heute im Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf für die beiden Konzerte in Hannover und Berlin startet am Dienstag, 30. April 2024.

Tickets für die beiden Shows in Köln werden ab Freitag, 3. Mai 2024, in den Vorverkauf gestellt. RTL hat sich mit seinen "Prio Tickets" für Abonnenten von RTL+ Max und Family einen kleinen Vorsprung gesichert. Für diese Kunden gibt es die Köln-Tickets schon etwas früher.

Und sonst so? Billie Eilish Tour 2025 in Deutschland - alle Infos

Ihr drittes Album namens "Hit Me Hard And Soft" erscheint am 17. Mai 2024 - es gibt ungewöhnlicherweise keine Single vorab. Offenbar, so vermuten Experten, soll das komplette Album als eine Art Gesamtkunstwerk zelebriert werden. Immerhin hat Billie Eilish eine mit Kreide geschriebene Tracklist auf Insta geteilt. Wir wissen also, dass es zehn Titel gibt und kennen auch die Namen. Sie hat alle einzeln abgehakt und ein glückliches "All done!" druntergemalt.

Skinny Lunch Chihiro Birds of a Feather Wildflower The Greatest L'Amour de ma Vie The Diner Bitter Suite Blue

Wer ist Billie Eilish? Hier in Kürze die wichtigsten Facts & Figures:

Name Billie Eilish Bürgerlicher Name Billie Eilish Pirate Baird O’Connell Beruf Musikerin, Sängerin, Songwriterin Geburtstag 18.12.2001 Sternzeichen Schütze Geburtsort Los Angeles Staatsangehörigkeit USA Grösse 161 cm Augenfarbe blau Social Instagram

Billie Eilish stammt aus einer künstlerischen Familie mit irischen Wurzeln. Bereits mit acht Jahren begann sie im Los Angeles Children's Chorus zu singen, und mit elf Jahren schrieb sie ihre ersten eigenen Songs.

Ihr Durchbruch kam 2015 mit dem von ihrem Bruder geschriebenen Song "Ocean Eyes", der auf SoundCloud viral ging und ihr den Vertrag mit Interscope Records einbrachte. Ihr Bruder fungiert seither als Produzent und Co-Songwriter.

2017 veröffentlichte sie zwei Mini-Alben und wurde von Vogue als "Pop's Next It Girl" bezeichnet. Der Hit "Bad Guy" aus ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" brachte ihr weltweite Anerkennung und Rekorde bei Streaming-Plattformen.

Bei den Grammy Awards 2020 räumte sie fünf Trophäen ab, und 2022 erhielt sie einen Golden Globe sowie einen Oscar für den Titelsong des James-Bond-Films "No Time to Die", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder schrieb. 2024 gewann sie einen weiteren Oscar für den Filmsong "What Was I Made For?" aus dem Film "Barbie".