"Black Knight": Start, Handlung, Besetzung - alle Infos zur Netflix-Serie

"Black Knight": Hier kommen alle Infos über Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream - gibt es bereits einen Trailer? Alles über die neue südkoreanische Sci-Fi-Serie.

"Black Knight" ist eine von Netflix produzierte südkoreanische Sci-Fi-Serie. Spätestens seit dem enormen Erfolg der brutalen Überlebens-Serie "Squid Game" haben koreanische Filme und Serien weltweit an Bedeutung gewonnen. Auch mit anderen Serien wie "All of Us Are Dead" oder "Hellbound" hat die koreanische Film- und Fernsehindustrie auf sich aufmerksam gemacht.

Jetzt erscheint mit "Black Knight" ein neues Netflix-Original aus Südkorea. Produziert wird die Serie vom Autor und Regisseur Cho Ui-seok. Die Serie spielt in einer Zukunftswelt, in der die Menschheit aufgrund von Luftverschmutzung kämpfen muss. In dieser Weltordnung sind die "Black Knights" entscheidend für das Überleben der Menschen, obwohl sie weit mehr als nur gewöhnliche Lieferanten sind.

Start von "Black Knight": Ab wann läuft die Serie bei Netflix?

Netflix hat den Start der Sci-Fi-Serie in Deutschland für Freitag, 12. Mai 2023, angekündigt.

Folgen von "Black Knight" im Überblick

Der Streaming-Anbieter hat zum Start der Serie mehrere Folgen angekündigt. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden und wird am 12. Mai 2023 auf Netflix ihre Premiere feiern. Vermutlich werden alle Episoden zeitgleich veröffentlicht. Die einzelnen Folgen-Titel sind bislang nicht bekannt. Sobald Netflix die Episodennamen nachreicht, erfahren Sie es hier.

Episode 1: Titel noch unbekannt

Episode 2: Titel noch unbekannt

Episode 3: Titel noch unbekannt

Episode 4: Titel noch unbekannt

Episode 5: Titel noch unbekannt

Episode 6: Titel noch unbekannt

Handlung: Worum geht es bei "Black Knight"?

Die von Netflix produzierte südkoreanische Sci-Fi-Serie "Black Knight" spielt in einer düsteren Zukunftswelt im Jahr 2071. Die Erdatmosphäre ist so stark verschmutzt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nur noch mit Atemmasken ins Freie gehen können. Die Folge ist eine dramatische Reduzierung der Erdbevölkerung, von der nur ein Prozent überlebt hat. In dieser Weltordnung hat sich auf der koreanischen Halbinsel ein strenges Klassensystem etabliert.

Angesichts dieser bedrohlichen Umstände verlassen die Menschen nur noch selten ihre Häuser. Lieferfahrer ("Black Knights") spielen hier eine entscheidende Rolle und sind für viele die einzige Hoffnung auf das Überleben. Diese Fahrer, auch Ritter genannt, liefern nicht nur lebenswichtige Güter und Pakete aus, sondern verteidigen ihre Kundinnen und Kunden auch gegen Räuber. Einer dieser Ritter ist "5-8", gespielt von Woo-bin Kim, der durch seine exzellenten Kampffertigkeiten gegen die mächtige Cheonmyeong Gruppe bestehen kann. 5-8 ist eine Legende in der Lieferfahrer-Community, und der Flüchtling Sa-Wol, gespielt von You-Seok Kang, möchte eines Tages ebenfalls ein so herausragender Lieferfahrer wie sein Vorbild werden.

Die Serie "Black Knight" basiert auf dem koreanischen Manhwa "Delivery Knight" von Lee Yoon-gyun und wird von Cho Ui-seok geschrieben und inszeniert.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Black Knight"

Hier folgt eine Übersicht aller bislang bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler, die zum Cast gehören und in der Sci-Fi-Serie mitspielen. Zu den Hauptfiguren gehören die beiden Charaktere 5-8, gespielt von Woo-Bin Kim (bekannt aus "Alienoid"), sowie die Figur Sa-Wol, gespielt von You-Seok Kang (bekannt aus "Payback").

Schauspieler Rolle Woo-Bin Kim 5-8 Seung-Heon Song Ryoo Seok You-Seok Kang Sa-Wol Esom Seol Ah Eui-Sung Kim noch nicht bekannt Joo-Seung Lee noch nicht bekannt Soon-Won Lee noch nicht bekannt Mi-Kwan Jang noch nicht bekannt Yi-Dam Lee noch nicht bekannt Young Yoo Jang noch nicht bekannt Kyung Jin noch nicht bekannt

Wo und wie kann man "Black Knight" im Stream sehen?

Dazu benötigt man einen kostenpflichtigen Zugang zum Streaming-Anbieter Netflix. Es ist möglich Netflix in einem kostenlosen Probemonat zu testen. Danach werden für den Streaming-Anbieter monatlich je nach Art des Abonnements Kosten fällig. Für 12,99 Euro im Monat ermöglicht das Standard-Netflix-Abo die Nutzung von Inhalten auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Wenn Sie mehr Geräte nutzen möchten, können Sie das Premium-Abo für 17,99 Euro im Monat buchen, das das gleichzeitige Streamen auf bis zu vier Geräten erlaubt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Streaming-Anbieters.

Trailer zu "Black Knight"

Netflix hat bereits zwei Wochen vor dem Start der Serie aus Südkorea einen offiziellen Trailer veröffentlicht.