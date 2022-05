Bombenfund in Essen - Evakuierung wegen Entschärfung

In Essen wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger muss noch am Dienstag entschärft werden. Das Gebiet wird evakuiert.

Die Feuerwehr Essen hat wegen eines Bombenfundes eine dringende Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. In Essen wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Feuerwehr hat deswegen drei wichtige Hinweise für die Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Region:

Meiden Sie das betroffene Gebiet.

Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.

Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.

Bombenfund in Essen: Evakuierung im Stadtteil Frillendorf

Die Bombe wurde im Essener Stadtteil Frillendorf in der Straße Lunerkamp gefunden. Sie muss noch heute entschärft werden, weswegen eine Evakuierung des Gebietes notwendig ist. Zur Sicherheit aller Anwohnerinnen und Anwohner werden alle Gebäude evakuiert, welche sich im Umkreis von 250 Meter um die Fundstelle befinden. Menschen in Gebäuden in einer Entfernung von 250 bis 500 Metern müssen sich in der abgewandten Seite zum Fundort aufhalten.

Die Feuerwehr Essen hat auch eine Hotline eingerichtet. Unter folgender Nummer können weitere Informationen eingeholt werden: 0201-1238-888

