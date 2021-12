"Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021: Sendetermine, Kandidaten und Infos zur Show

Die Sendung "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021 kommt heute im TV. Holen Sie sich hier bei uns alle Informationen rund um Sendetermine, Kandidaten, Moderator, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" gibt es nun schon eine sehr lange Zeit. Seit 1971 um genau zu sein. Nach einiger Zeit wurde die Sendung auf Eis gelegt und von 2011 bis 2013 feierte sie erneut ein Comeback. Von 2013 bis 2015 wurde sie schließlich durch "Das ist Spitze!" ersetzt, doch seitdem gab es die Show nicht mehr zu sehen.

Nun feiert "Dalli Dalli" ihr großes Comeback. Nach 50 Jahren gibt es eine weitere Folge, pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag. Zahlreiche Promis sind wieder dabei und versuchen sich im Ratespiel.

Sie wollen die Neuauflage der traditionellen Sendung gerne mit verfolgen? Wir sagen Ihnen, wann und wie Sie das können. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Kandidaten, Moderator, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung für Sie.

"Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021: Sendetermine

Der Sendetermin für "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021 ist festgelegt auf Samstag, den 25. Dezember 2021. Pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr startet die weihnachtliche Sendung.

Diese Kandidaten machen mit bei "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021

Auch dieses Mal machen wieder zahlreiche Promis mit bei "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021. Das sind die Kandidaten im Überblick:

Michelle Hunziker , 44, Moderatorin und Model

, 44, Moderatorin und Model Anette Frier , 47, Schauspielerin

, 47, Schauspielerin Michael "Bully" Herbig , 53, Komiker und Regisseur

, 53, Komiker und Regisseur Victoria Swarovsky , 28, Moderatorin

, 28, Moderatorin Bastian Pastewka , 49, Schauspieler und Komiker

, 49, Schauspieler und Komiker Sabine Heinrich , 44, Moderatorin

, 44, Moderatorin Hans Sigl , 52, Schauspieler

, 52, Schauspieler Arabella Kiesbauer , 52, Moderatorin

, 52, Moderatorin Joachim Llambi , 57, Turniertänzer und Wertungsrichter

, 57, Turniertänzer und Wertungsrichter Rick Kavanian , 50, Schauspieler und Komiker

, 50, Schauspieler und Komiker Eckart von Hirschhausen , 54, Arzt, Comedian und Moderator

, 54, Arzt, Comedian und Moderator Mark Keller , 56, Schauspieler und Sänger

Diese Prominenten sitzen in der "Dalli Dalli"-Jury:

Rosi Mittermeier , 71, ehemalige deutsche Skirennläuferin, die schon die ein oder andere Medaille gewonnen hat

, 71, ehemalige deutsche Skirennläuferin, die schon die ein oder andere Medaille gewonnen hat Christian Neureuther , 72, ehemaliger deutscher Skirennläufer, der schon sechs Weltcuprennen gewann

Johannes B. Kerner - Das ist der Moderator von "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021

Johannes Baptist Kerner, der am 9. Dezember 1964 in Bonn geboren wurde, ist Moderator und Journalist. Schon in jungen Jahren war dem heute 57-jährigen klar, in welche Richtung seine Arbeit mal gehen sollte. So machte er ein Praktikum bei einem Berliner Fernsehsender und startete somit seine Karriere. Unter anderem war er seitdem als Sportreporter tätig. Seit 1966 arbeitete er für das ZDF, bis 2009. Seit 2013 ist er aber wieder für den Sender tätig, zwischenzeitlich stand er für Sat.1 vor der Kamera.

"Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021: Übertragung heute im TV und Stream

Der Free-TV-Sender, das ZDF, ist für die Ausstrahlung der TV-Show "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021 zuständig. Der 25. Dezember 2021 ist der Sendetermin der Sendung.

Auch in einem Livestream gibt es die beliebte, traditionelle Weihnachtssendung zu sehen.

Wiederholung von "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 2021 im Fernsehen oder Stream mit zu verfolgen, müssen Sie sie trotzdem nicht verpassen. Das ZDF stellt die Sendung nach Ausstrahlung auch noch in Ihrer Mediathek zum nachträglichen Ansehen zur Verfügung. So verpassen Sie nichts.