"Das große Backen" 2023 gestern am 13. September: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2023 gestern am 13.9.23? Infos rund um die Kandidaten und die Prüfungen der dritten Folge finden Sie hier.

Nach Folge 3 von " Das große Backen" 2023 sind zwei Kandidaten weniger mit dabei. Während in Folge 2 niemand gehen musste, mussten sich in Folge 1 und in Folge 3 jeweils ein Kandidat von der Show verabschieden. Welche Kandidaten übrig sind und welche Kandidaten gehen mussten, erfahren Sie hier.

Wer ist nach Folge 3 raus bei "Das große Backen" 2023 am 13.9.23? Und welche Kandidaten sind noch im Rennen im Backzelt?

"Das große Backen" 2023: Wer ist rausgeflogen am 13. August 2023?

Auch in dieser Woche musste einer der Hobbybäcker, die alle für einen Preis in Höhe von 10.000 Euro, die Veröffentlichung eines eigenen Backbuches und den Gewinn des goldenen Cupcake-Pokals gegeneinander antreten, den Wettbewerb verlassen. In Folge 3 war es für die 64-Jährige Rentnerin Sabine aus Reinheim dann soweit: mit 36,5 Punkten kam sie auf den letzten Platz und musste das Backzelt verlassen.

Grund für ihr Scheitern war ihre rissige Mohntorte in der ersten Aufgabe, die nicht durchgebacken war. Auch wenn sie eine gute Leistung in der technischen Prüfung beweisen konnte, reichte es nicht aus, um den Rückstand aufzuholen. In der letzten Aufgabe konnte sie mit ihrem Kawaii-Huhn ebenfalls nicht überzeugen.

Wer ist raus bei "Das große Backen" am 13. September 2023?

Ab Folge 3 sind zwei Kandidaten aus der Backsendung ausgeschieden. In der ersten Folge musste Isabella aus Hannover gehen, während in der zweiten Folge keiner ging. Normalerweise muss jede Woche ein Teilnehmer bei "Das große Backen" 2023 ausgeschieden werden. Doch auf Grund eines Punktegleichstands, bekamen Isabel und Thomas noch eine Chance.

Folgende Teilnehmer sind nicht mehr mit dabei:

Sabine (64) aus Reinheim in Hessen

Isabella (21) aus Hannover (raus in Folge 1)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 weiter dabei?

Die Kandidaten, die noch im Rennen sind, dürfen für den Pokal und die Preise gegeneinander antreten. Jede Woche stellen sie sich verschiedenen Aufgaben und müssen sich selbst und ihre Fähigkeiten beweisen. Diese Kandidaten sind noch dabei:

Monika (32) aus Chamerau in Bayern

in Tom (21) aus Wachsenburg / Kirchheim in Thüringen

/ in Katharina (36) aus Lippstadt in NRW

in Erika (21) aus Neudorf in der Schweiz

in der Isabel (32) aus Berlin

Sandra (37) aus Rheinberg in NRW

in Theodor (43) aus Bad Bellingen in Baden-Württemberg

in Thomas (44) aus München

Folgen von Staffel 11 "Das große Backen" im Free-TV und Stream ansehen

Wie gewöhnlich, können Sie die 11. Staffel von "Das große Backen" auf Sat.1 verfolgen. Im Free-TV läuft die neue Staffel seit dem 30. August 2023 jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. Insgesamt werden acht neue Folgen erwartet. Sollten Sie eine Folge verpassen, brauchen Sie sich nicht zu fürchten: Sie können alle Folgen von "Das große Backen" nach der Ausstrahlung im Free-TV im Streamingdienst Joyn verfolgen. Wenn Sie die Folgen vor allen anderen sehen möchten, können Sie mit einem kostenpflichtigen Abomodell Joyn+ alle Folgen sofort nach der Ausstrahlung im Free-TV anschauen.

Wann läuft die nächste Folge 4 von "Das große Backen" 2023?

Die Sendetermine für "Das große Backen" 2023 stehen schon fest. Folge 4 läuft am 20. September 2023 im Free-TV. Das Finale findet am 18. Oktober statt.