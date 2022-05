"Der Alte - Alte Freunde" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 6.5.22 den Krimi "Der Alte - Alte Freunde". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung Anfang Mai im Zweiten: Das ZDF zeigte gestern "Der Alte - Alte Freunde". Sie suchen nach Informationen zur Folge? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es die Möglichkeit gibt, den Krimi auch als Stream in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Der Alte - Alte Freunde" gestern im ZDF und auch als Stream in der Mediathek

"Der Alte - Alte Freunde" lief am Freitag, 6. Mai 2022, ZDF. Beginn war um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund einer Stunde. Wer am Freitagabend keine Zeit hatte, der kann sich den Krimi auch danach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Alte - Alte Freunde"

Es ist ein Wiedersehen nach langer Zeit - und das gilt es, angemessen zu feiern. Und das tun Tom Kupfer und seine Freunde aus Jugendzeiten auch. Felix Schaller hat seine Kumpel alle zur Geburtstagsparty in seine Gaststätte eingeladen. Es geht hoch her und feuchtfröhlich zu. Die Stimmung ist ausgelassen - bis Schaller am Morgen danach tot in seiner Küche gefunden wird. Der tödliche Schuss ist der Dienstwaffe von Kupfer zuzuordnen.

Video: wetter.com

Tom Kupfer kann sich das nicht erklären. Währenddessen starten seine Kollegen die Untersuchungen. Kupfer ist in keiner guten Verfassung, als ihn seine Kollegen vernehmen. Nicht nur der Alkohol hat Spuren hinterlassen, auch der Zusammenhang mit seiner Waffe bereitet ihm Kopfzerbrechen. Tom ist so verzweifelt, dass er beschließt, auf eigene Faust mit zu ermitteln.

Sein spontanes Untertauchen macht ihn allerdings noch verdächtiger. Die Indizien belasten ihn noch mehr, als rauskommt, dass Schaller Kupfer vor langer Zeit die Freundin ausgespannt hatte. Alles spricht gegen Kupfer. Gelingt es ihm oder seinem Freundeskreis, doch noch die wahren Umstände aufzudecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Alte Freunde" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Julia Lulu Zhao - Yun Huang

Sebastian „Basti“ Kling - Franz Dinda

Sabine „Bine“ Schaller - Julia Hartmann

Maximilian „Maxi“ Blaumaier - Sebastian Edtbauer

Rosa Zentner - Victoria Fleer

Felix Schaller - Sebastian Gerold

- Ilka Kramitz - Jenny Langner

"Der Alte - Alte Freunde" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Alte - Alte Freunde" klingt nach bester Fernsehunterhaltung, der Freitag ist aber ungünstig? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)