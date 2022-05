Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 12.5.22 "Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Momente im Frühsommer: Die ARD bringt "Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem" auf die deutschen Bildschirme. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind dabei? Wie ist die Handlung? Steht der Film auch als Stream in der Mediathek? Sie haben Fragen? Wir haben Antworten! Sie erfahren alle Details in diesem Text.

TV-Termin: "Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem" in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem" läuft am Donnerstag, 12. Mai 2022, in der ARD. Die Folge beginnt um 20.15 Uhr und dauert rund anderthalb Stunden an. Wer den Donnerstagabend nicht vor dem TV verbringen will, der findet die Episode auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem"

Clara Romero ist eine pflichtbewusste, engagierte Polizistin, die alles gibt, um auch den größten Verbrechern das Handwerk zu legen. Sie tut das auch aus einem inneren Antrieb: Romero möchte gerne Karriere machen. Doch dann kommt es zu einem verhängnisvollen Einsatz: Eine Kugel trifft sie am Hafen von Barcelona tödlich. Zunächst sieht alles danach aus, als sei die Beamtin in eine Schießerei bei einem Drogendeal ums Leben gekommen. Zumal ein Dealer ebenfalls erschossen, ein weiterer schwer verletzt worden ist.

Doch schnell wird klar, dass das nicht mal die halbe Wahrheit ist. Kommissarin Fina Valent findet heraus, dass es noch einen weiteren Unbekannten gegeben hat, der die Schüsse abgegeben hat. Im Laufe der Ermittlungen drohen Gefahr und Leidenschaft zu sehr miteinander verwoben, weshalb schnell mehrere Menschen in Lebensgefahr geraten.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem" im Cast

Xavi Bonet - Clemes Schick

- Clemes Schick Fina Valent - Anne Schäfer

- Marcos - Alex Brendemühl

Mira Lopez - Samia Chancrin

- Samia Chancrin Enzo Alvarez - Sebastian Fritz

Miguel Fernandez - Alexander Beyer

Antoni - Renato Schuch

Clara Romero - Lina Rusnak

- Gabriela Rodriguez - Adriana Altaras

- Adriana Altaras Aayla Rivera - Abak Safaei-Rad

Lucas - Malik Blumenthal

"Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Barcelona-Krimi - Der Riss in allem" hat Ihr Interesse geweckt, der Donnerstag ist allerdings ungünstig? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

(AZ)