Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 2.6.22 "Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Ersten: Die ARD bringt Anfang Juni "Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen" auf die Bildschirme der Nation. Sie suchen nach Infos zum Krimi? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mitspielen, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen" läuft am Donnerstag, 2. Juni 2022, in der ARD. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und ist auch als kostenloser Stream in der Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen"

Simone Eggebrecht hat eine harte Zeit hinter sich. Ihre Ehe mit dem Lokalpolitiker Victor Braydon ist jüngst in die Brüche gegangen. Simone fühlt sich alleingelassen und einsam. Kraft gibt ihr ihre Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Mit der Rollstuhlfahrerin Wiebke Siehl verbindet sie eine tiefe Freundschaft. Durch die vielen Gespräche schöpft sie neuen Lebensmut und entwirft Zukunftspläne: Sie würde gerne ein Hotel für Menschen mit Behinderung errichten. Doch Unbekannte torpedieren diese Pläne.

Um die Sabotageakte zu verhindern, bittet sie Patrick Horn um Unterstützung. Er wird als Wachschützer aktiv, verschwindet aber plötzlich. Simone ist überzeugt davon, dass ihr ExMann und sein Parteikumpane Enno Littmann hinter den Querschüssen stecken. Ellen Norgaard und Rainer Witt sollen den Fall aufklären.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Rainer Witt - Till Firit

- Till Firit Simone Eggebrecht - Caroline Redl

- Dr. Brunner - Max Hopp

Wiebke Siehl - Julia Hartmann

- Julia Hartmann Lucjan Gadocha - Merab Ninidze

Holm Brendel - Rainer Sellien

PM Dorit Martens - Jana Julia Roth

Patrick Horn - Max Schimmelpfennig

- Enno Littmann - Jörg Witte

- Jörg Witte Marvin Horn - Christoph Bernhard

Victor Braydon - John Keogh

"Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Vom Geben und Nehmen" möchten Sie ungern verpassen, sind aber am Donnerstagabend abkömmlich? Kein Problem: Die ARD stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

(AZ)