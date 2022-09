"Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten" - TV-Termin, Darsteller und Übertragung

"Der Zürich-Krimi" geht mit "Borchert und das Geheimnis des Mandanten" in die nächste Runde. Hier erfahren Sie alles rund um Darsteller, Handlung und Übertragung.

Den "Zürich-Krimi" gibt es bereits seit 2016. Seitdem sind immer wieder neue Folgen der Krimi-Reihe im Fernsehen erschienen. "Borchert und das Geheimnis des Mandanten" ist nun schon der 15. Einsatz für den "Anwalt ohne Lizenz".

Die ARD startet mit dem "Zürich-Krimi" in den Fernseh-Herbst. Die Fälle, die der eher ungewöhnliche Anwalt Thomas Borchert (Christian Kohlund) löst, sind dabei längst zum Publikumshit geworden. Auch dieses Mal gibt es wieder einen Fall, der den Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit hervorhebt.

Worum es in "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten" genau geht, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie alle Infos rund um die Schauspieler und die Übertragung der neuesten Ausgabe der Krimi-Serie.

Video: wetter.com

TV-Termin von "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten"

Früher gab es jede Woche den "Sonntagskrimi". Doch der Hunger des deutschen TV-Publikums auf neue Krimis ist so groß, dass es mittlerweile auch einen "Donnerstagskrimi" gibt. In diesem Fall handelt es sich dabei um den "Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten". Dieser wird heute, am Donnerstag, den 15. September, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Die Schauspieler bei "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten": Diese Darsteller sind in der aktuellen Ausgabe mit dabei

Ein jeder Krimi lebt von der Fähigkeit der beteiligten Schauspieler, die Geschichte richtig rüberzubringen. Im Fall des "Zürich-Krimis" leistet der Darsteller des Hauptcharakters, des Anwalts Thomas Borchert (gespielt von Christian Kohlund) diese Arbeit. Doch die Serie kann einen ganzen Cast an talentierten Schauspielern vorweisen. Das dürfte einer der Gründe dafür sein, dass es die Krimi-Reihe jetzt schon in die 15. Ausgabe geschafft hat.

Dabei weist jede Folge einige andere Rollen und Schauspieler auf. Wir haben Ihnen daher eine Übersicht über die wichtigsten Rollen von "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten" und der dazugehörigen Schauspieler zusammengestellt:

Lesen Sie dazu auch

Rolle Schauspieler Thomas Borchert Christian Kohlund Dominique Kuster Ina Paule Klink Marco Furrer Pierre Kiwitt Corinna Riemer Julia Richter Giovanni Lazzari Michele Cuciuffo Cristina Lazzari Clelia Sarto Stephan Altweger Moritz von Treuenfels Sandra Altweger Birthe Wolter Dennis Kovac Liliom Lewald Urs Aeggi Yves Wüthrich Regula Gabrielli Susi Banzhaf

Die Handlung von "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten": Darum geht´s in der neuen Folge

Im "Zürich-Krimi" geht es um die Geschichte von Thomas Borchert, der sich in die Schweiz abgesetzt hat, da ihm in Deutschland eine Mitschuld in einem Bestechungsskandal vorgeworfen wird. In Zürich nimmt er nun immer wieder Fälle an, in denen Menschen seine Hilfe brauchen. Borchert ist es dabei wichtig, dass nicht nur das "Recht" vor Gericht durchgesetzt wird, sondern dass auch der "Gerechtigkeit" genüge getan wird.

In "Bochert und das Geheimnis des Mandanten" nimmt er den Fall eines unter Mordverdacht stehenden Caterers an. Doch nach und nach kommt er zu dem Schluss, dass sein Mandant die Tat zwar nicht begangen hat, aber dennoch in sie verwickelt ist. Borchert stößt mithilfe einer Freundin auf neue Mordverdächtige und einige verborgene Konflikte. All dies muss Borchert nun ans Tageslicht bringen, um den Fall aufzuklären.

Die Übertragung von "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten" im TV oder Stream

Der Krimi wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der ARD ausgestrahlt. Erstausstrahlung der neuen Folge ist heute, am 15. September um 20.15 Uhr.

Wer den Film zwar sehen, aber lieber auf einen Stream zurückgreifen möchte, der kann sich "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten" auch in der ARD-Mediathek ansehen.

Wiederholung von "Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten"

Einen Termin für die Wiederholung der neuen Folge des "Zürich-Krimis" gibt es noch keinen. Doch ähnliche Produktionen werden regelmäßig im öffentlch-rechtlichen Rundfunk gezeigt. Wer nicht bis zu einer Wiederholung der Sendung im TV warten möchte, kann auf die ARD-Mediathek zurückgreifen.