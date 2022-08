"Deutscher Fernsehpreis" 2022: Alle Infos zur Preisverleihung im ZDF

2022 präsentiert das ZDF den "Deutschen Fernsehpreis". Hier erfahren Sie alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderatorinnen.

Seit 1999 fiebern alle deutschen Film- und Fernsehschaffenden jedes Jahr aufs Neue dem "Deutschen Fernsehpreis" entgegen. Der Preis wurde damals ins Leben gerufen, um ausgezeichnete Leistungen für das Fernsehen zu würdigen. Der "Deutsche Fernsehpreis" wird von den Sendern ZDF, ARD, Sat.1 und RTL, sowie der Deutschen Telekom gestiftet.

2022 übernimmt das ZDF die Verantwortung und Übertragung des Events. Dafür hat sich der öffentlich-rechtliche Sender etwas Neues überlegt: Der "Deutsche Fernsehpreis" wird nicht wie gewohnt an einem Abend über die Bühne gehen, sondern 2022 sogar an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Das ZDF verspricht daher zwei TV-Events voller Glamour und Auszeichnungen in insgesamt 30 verschiedenen Kategorien.

Möchten Sie mehr zu den zwei Veranstaltungen im Rahmen des "Deutschen Fernsehpreis" 2022 erfahren? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und den Moderatorinnen für Sie zusammengestellt.

Video: AFP

Wann findet der "Deutsche Fernsehpreis" 2022 statt? Sendetermine der Preisverleihung

2022 werden die Auszeichnungen beim "Deutschen Fernsehpreis" nicht nur an einem, sondern an zwei aufeinanderfolgenden Abenden ausgetragen. Los geht es mit "Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" am Dienstag, 13. September 2022, um 0.45 Uhr im ZDF. Dabei machen es sich Prominente und bekannte Gesichter der deutschen Fernsehbranche zur Aufgabe, die professionelle Leistung von angesehenen Fachfrauen und Fachmännern der deutschen Fernsehwelt zu würdigen. Insgesamt werden am ersten Abend bei "Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" Preise in elf Kategorien verliehen. Die Preisverleihung wird musikalisch vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld begleitet. Die Moderation übernimmt die Journalistin und TV-Moderatorin Jana Pareigis.

Am Mittwoch, dem 14. September 2022, folgt Part zwei der Preisverleihung. Die Veranstaltung mit dem Namen "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" läuft an besagtem Abend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr und wird von Barbara Schöneberger moderiert. Die musikalische Unterstützung wird auch am Mittwochabend nicht fehlen. Bei "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" werden in 19 Kategorien die verschiedensten Medienschaffenden mit Preisen ausgezeichnet.

Hier haben wir noch einmal die zwei Sendetermine vom "Deutschen Fernsehpreis" 2022 im Überblick:

"Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022": Dienstag, 13. September 2022, um 0.45 Uhr im ZDF

2022": Dienstag, 13. September 2022, um 0.45 Uhr im "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022": Mittwoch, 14. September 2022, um 20.15 Uhr im ZDF

"Deutscher Fernsehpreis" 2022: Wo findet die Übertragung im TV und Stream statt?

2022 wird der "Deutsche Fernsehpreis" sowohl am 13. September als auch am 14. September im Free-TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF übertragen. Wenn Sie die Veranstaltungen rund um den "Deutschen Fernsehpreis" 2022 lieber online im Stream mitverfolgen möchten, können Sie dafür entweder den kostlosen ZDF-Livestream in der ZDF-Mediathek oder das kostenfreie Angebot der Streamingplattform Joyn nutzen.

"Deutscher Fernsehpreis" 2022: Gibt es eine Wiederholung?

Ihnen ist es nicht möglich, den "Deutschen Fernsehpreis" 2022 am 13. und 14. September während der TV-Ausstrahlung mitzuverfolgen? Sie möchten die Preisverleihungen trotzdem nicht verpassen? Kein Problem! Die Wiederholung von "Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" und "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" steht nach der TV-Ausstrahlung kostenfrei online in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das sind die Moderatorinnen beim "Deutschen Fernsehpreis" 2022

Die Moderation beim "Deutschen Fernsehpreis" 2022 teilen sich die zwei bekannten deutschen TV-Moderatorinnen Jana Pareigis und Barbara Schöneberger. Am ersten Abend führt Journalistin und TV-Moderatorin Jana Pareigis bei "Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" durch die Show. Die gebürtige Hamburgerin ist seit 2014 beim ZDF tätig. Ihre Hauptaufgaben liegen dort in der Moderation vom "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin", den "12-Uhr-heute-Nachrichten" und den "19-Uhr-heute-Nachrichten".

Moderatorin Jana Pareigis führt bei "Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" durch das Programm. Foto: Svea Pietschmann, ZDF

Barbara Schöneberger fungiert am zweiten Abend der Preisverleihung bei "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" als Moderatorin. Für die Entertainerin ist es nicht das erste Mal, dass sie beim "Deutschen Fernsehpreis" als Moderatorin durch den Abend führt. Egal ob die Preisverleihung von RTL, Sat.1, ARD oder dem ZDF ausgetragen wurde - Barbara Schöneberger ist 2022 bereits zum sechsten Mal als Moderatorin bei der Verleihung dabei.