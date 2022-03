Alle Infos zu "Dickes Deutschland" 2022: Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

Mitte April 2022 geht Staffel 3 von "Dickes Deutschland" bei RTL2 an den Start. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

Im April erscheint die dritte Staffel der Reportage-Reihe "Dickes Deutschland – Unser Leben mit Übergewicht" bei RTL2. Die neuen Folgen geben wie gewohnt Einblicke in den Alltag von Menschen mit starkem Übergewicht. Bei allen sieben begleiteten Personen bestimmt die Adipositas das Leben. "Dickes Deutschland" beleuchtet zum Teil sehr emotionale Facetten im Leben der Übergewichtigen und zeigt ihre Wünsche, Ängste und Sorgen.

Sie würden Staffel 3 der Reportage-Reihe gerne ansehen? Wir haben alle wichtigen Infos hier für sie zusammengefasst. Wann geht "Dickes Deutschland" an den Start? Wie liegen die Sendetermine? Wo findet die Übertragung im TV und Stream statt? Und gibt es eine Wiederholung?

Start: Ab wann ist "Dickes Deutschland" mit Staffel 3 zu sehen?

Los geht die neue Staffel der Doku-Serie am Donnerstag, den 14. April 2022 um 20.15 Uhr. Von da an sehen Sie "Dickes Deutschland" immer donnerstags zur Prime-Time bei RTL2.

Das sind die Sendetermine von "Dickes Deutschland – Unser Leben mit Übergewicht"

Kurz vor Ostern startet im April die dritte Staffel von "Dickes Deutschland". Wie viele Folgen ausgestrahlt werden, hat RTL2 bisher noch nicht angekündigt. Allerdings ist klar: Erstmal wird jeden Donnerstagabend eine neue Episode zu sehen sein. Hier finden Sie eine Übersicht über die vermutlichen Sendetermine der Reportage-Reihe:

Folge 1: Donnerstag, 14. April 2022, RTL2

Folge 2: Donnerstag, 21. April 2022, RTL2

Folge 3: Donnerstag, 28. April 2022, RTL2

Folge 4: Donnerstag, 5. Mai 2022, RTL2

Folge 5: Donnerstag, 12. Mai 2022, RTL2

Übertragung und Wiederholung von "Dickes Deutschland" im TV und Stream

Die Übertragung von "Dickes Deutschland" findet im Free-TV beim Sender RTL2 statt.

Falls Sie eine Folge verpassen oder ältere im Nachhinein ansehen wollen, haben Sie bei RTL+ die Möglichkeit, die aktuellen Folgen im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos abzurufen.

"Dickes Deutschland": Das Format

Zwei Drittel der Männer und etwa die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Damit liegt Deutschland über dem EU-Durchschnitt, wenn es um das Thema Übergewicht in der Bevölkerung geht.

Übergewichtig zu sein ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern schränkt auch das alltägliche Leben erheblich ein. In der Reportage-Reihe "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" begleitet RTL2 sieben Menschen, die unter Adipositas leiden in ihrem Alltag. Selbst, so scheint es, einfache Aktivitäten wie einkaufen gehen oder Treppen steigen werden für adipöse Menschen zur Herausforderung. Doch nicht nur darüber berichten die Betroffenen. Auch Ängste und Sorgen oder emotionale Belastungen wie Einsamkeit scheinen ein fester Bestandteil der sieben begleiteten Personen zu sein. Der 25-jährige Florian leidet zum Beispiel nicht nur unter 215 Kilogramm Körpergewicht, sondern auch unter einer Sozialphobie.