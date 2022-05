"Die deutsche Luftballonmeisterschaft": Diese Kandidaten sind bereits bekannt

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft" läuft im Sommer bei RTL. Hier stellen wir Ihnen alle prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show näher vor.

Der Sender RTL nimmt im Sommer eine neue Sendung mit dem Titel "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" in sein Programm auf. In der Physical-Gameshow stehen, wie der Name schon vermuten lässt, Luftballons im Zentrum. Die Aufgabe der unterschiedlichen prominenten Kandidaten ist es, die Ballons so gut wie möglich in Bewegung halten, sodass keiner zu Boden fällt, denn dann hat man verloren.

Los geht es mit einer Vorrunde, in der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der eigenen Gruppe gegen ihre Konkurrenz behaupten müssen, um in die nächste Runde zu kommen. Anschließend folgen ein Viertel- und Halbfinale, die beide im K.O.-Prinzip ausgetragen werden. Im Finale entscheidet sich, wer den Titel "Deutscher Luftballonmeister 2022" mit nach Hause nehmen darf. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

Welche Promis sind bei "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" mit dabei? In unserer Übersicht stellen wir Ihnen alle teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten vor.

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft": Das sind die bisher bekannten Kandidaten

Maria Höfl-Riesch

Maria Höfl-Riesch kam am 24. November 1984 im bayerischen Garmisch-Partenkirchen zur Welt und ist eine ehemalige deutsche Skirennläuferin. Zu ihren größten Erfolgen zählen unter anderem die drei Olympiasiege bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi sowie der Gewinn der Gesamtwertung des Alpinen Skiweltcups in der Saison 2010/11. Von 2014 bis 2019 war sie als Ski-Expertin und Kommentatorin beim Sender ARD beschäftigt. Außerdem brachte Höfl-Riesch bereits ihre eigene Biografie mit dem Titel "Geradeaus: Höhen und Tiefen meines Lebens" heraus.

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft": Kandidatin Maria Höfl-Riesch Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild)

Lola Weippert

Lola Weippert wurde am 30. März 1996 geboren und arbeitete zwischen 2016 und 2020 als Moderatorin für den Radiosender bigFM. Seit Ende 2020 ist Weippert, die auch als Influencerin tätig ist, beim Kölner Sender RTL als Moderatorin beschäftigt. Dort moderiert sie unter anderem die Datingshows "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" sowie die Wiedersehens-Shows von "Princess Charming" und "Prince Charming". Im Jahr 2021 war sie als Kandidatin bei der 14. Staffel von " Let's Dance" mit dabei und belegte dort an der Seite von Profitänzer Christian Polanc den sechsten Platz.

Rúrik Gíslason

Der ehemalige isländische Fußballer Rúrik Gíslason wurde am 25. Februar 1988 in Reykjavík geboren. In seiner Kindheit spielte er mehrere Jahre lang Handball, bevor er schließlich mit seiner Fußball-Karriere durchstartete. In seiner aktiven Zeit als Fußballspieler stand er sowohl beim 1. FC Nürnberg als auch beim SV Sandhausen unter Vertrag. Bei der WM 2018 war er außerdem Teil des isländischen Nationalkaders. Im Jahr 2021 gewann er die 14. Staffel von "Let's Dance". Außerdem war er bei der sechsten Staffel von " The Masked Singer" als Teilnehmer mit dabei und belegte dort Platz sechs.

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft": Kandidat Rúrik Gíslason Foto: Thomas Banneyer, dpa (Archivbild)

Tom Beck

Tom Beck kam 1978 in Nürnberg zur Welt. Mit dem Schulabschluss in der Tasche fing er eine Schauspielausbildung an der "Bayerischen Theaterakademie" in München an. Größere Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle als Ermittler Ben Jäger in "Alarm für Kobra 11 - Die Autobahnpolizei". In der Serie war der Schauspieler von 2008 bis 2013 in insgesamt 82 Folgen zu sehen. Beck ist zudem auch als Musiker tätig und veröffentlichte in der Vergangenheit bereits fünf Alben. Im April 2020 nahm er an der 2. Staffel der Musikshow "The Masked Singer" teil und ging sogar als Gewinner hervor.

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft": Kandidat Tom Beck Foto: Gerald Matzka, dpa (Archivbild)

Tim Wiese

Der ehemalige Fußballtorhüter Tim Wiese wurde 1981 in Bergisch-Gladbach geboren. Zwischen 2005 und 2012 spielte er für den Werder Bremen und konnte gemeinsam mit dem Verein im Jahr 2009 den DFB-Pokal gewinnen. Nach seiner Zeit bei Werder wechselte er zu TSG 1899 Hoffenheim, wurde allerdings bereits drei Jahre vor Vertragsende freigestellt. Mit dieser Entscheidung beendete Tim Wiese seine Fußball-Profikarriere und hatte seitdem einige Wrestlingauftritte. Seit September 2018 ist Wiese zudem des öfteren als Experte in der Fußball-Talkshow "Fantalk" zu sehen.