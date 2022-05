"Die deutsche Luftballonmeisterschaft" sehen: Wiederholung und Übertragung

RTL kündigt ein besonders ausgefallenes Turnier an: "Die deutsche Luftballonmeisterschaft". Hier erfahren Sie alles zur Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung. Was muss man tun, um eine ganze Folge kostenlos zu sehen?

RTL greift wieder mal ziemlich hoch ins Marketing-Regal und kündigt vollmundig den "verrücktesten Sportwettbewerb des Jahres" an. Wir versorgen Sie hier mit den Einzelheiten zur Übertragung in TV und Stream. Möchten Sie vielleicht sogar bei der Aufzeichnung dabei sein?

Übertragung im TV und Stream: "Die deutsche Luftballonmeisterschaft"

RTL hat die Übertragung des Turniers zunächst noch etwas vage für den "Sommer" angekündigt. 2022? Wahrscheinlich. Auch zu den Modalitäten der Präsentation in TV und Stream hält der Sender sich noch bedeckt. Wir lehnen uns aber sicher nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir die üblichen RTL-Gepflogenheiten vorhersagen.

Also: Sie können das Turnier voraussichtlich ganz konventionell im linearen TV-Programm des Senders verfolgen. Wer zum Ausstrahlungstermin keine Zeit oder keine Lust hat, dürfte beim Streaming-Anbieter RTL+ recht gut aufgehoben sein. Die Modalitäten hierzu finden Sie im nächsten Absatz.

Video: wetter.com

"Die Deutsche Luftballonmeisterschaft": Gibt es eine Wiederholung? Kann man auch eine ganze Folge kostenlos sehen?

Für die Wiederholung und das Erlebnis namens "eine ganze Folge kostenlos" ist der Streaming-Dienst RTL+ zuständig. In diesem Fall muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass RTL zunächst ohnehin nur eine einzige Folge angekündigt hat. Aber das muss ja nicht so bleiben.

Die Basis-Version mit Namen RTL+ "Free" ist völlig gratis. Dort kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen, sofern man sich vorher registriert hat. Es gibt aber auch die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten will, sollte RTL+ "Premium Duo" abonnieren. Hier schlagen 7,99 Euro pro Monat zu Buche. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).

Worum geht es eigentlich bei der Show "Die deutsche Luftballonmeisterschaft"?

Das Turnier besinnt sich auf ein beliebtes Spiel, das viele von uns sicher noch aus der Kindheit kennen - berührt der Ballon den Boden, ist es aus. Man hat verloren. Jetzt also wandert diese eher etwas schlichte Challenge vom Wohnzmmer auf die Monitore der Nation. Statt in der guten Stube finden die voraussichtlich heftigenKämpfe aber in sogenannten "Welten" statt, die laut RTL unterschiedlich und aufwendig dekoriert sein werden. Zur Art dieser Welten hüllt der Sender sich bisher noch in Schweigen - nur dass jede "Welt" ihre Besonderheit habe, verrät RTL.

Wer stellt sich der Herausforderung? Bisher hat der Sender die ehemalige Skirennläuferin und Gold-Medaillen-Gewinnerin Maria Höfl-Riesch, die Moderatorin Lola Weippert, den isländischen Ex-Profifußballer und "Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason, den Schauspieler, Sänger und Unternehmer Tom Beck sowie den früheren Fußballtor-Torwart Tim Wiese nominiert. Moderiert wird die Ballon-Sause vom bewährten Ninja-Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

Die Meisterschaft startet mit einer Vorrunde, in der die Promis sich gegen ihre eigene Gruppe behaupten müssen. Danach gibt es ein Viertel- und ein Halbfinale nach dem K.O.-Prinzip. Wer das Finale gewinnt, darf sich vom selben Moment an "Deutscher Luftballonmeister 2022" nennen. Oder, natürlich: "Deutsche Luftballonmeisterin".

Die Aufzeichnung der Show findet am 11. Mai 2022 in den Bavaria Studios in München-Geiselgasteig statt. Tickets für die von Constantin Entertainment produzierte Show lassen sich online buchen.