Staffel 3 von "Die Discounter": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

"Die Discounter" sind zurück mit Staffel 3. Hier finden Sie Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream bei Amazon Prime.

Mit 10 brandneuen Folgen kehrt die deutsche Comedy-Serie zurück: Die 3. Staffel von "Die Discounter" läuft auf Amazon Prime Video. Die erste Staffel erschien 2021 und seither ist die Serie beim Streaminganbieter erfolgreich. Das Format basiert auf der niederländischen Serie "Vakkenvullers" und hat Parallelen zu den Serien "Superstore" und "The Office". Das Filmgenre der Serie ist eine so genannte Mockumentary, in der ein fiktionaler Dokumentarfilm parodiert wird.

Christian Ulmen und Carsten Kelber sind in der Rolle der Produzenten für "Die Discounter" tätig. Das Drehbuch stammt erneut von Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander, die auch die Regie und den Schnitt der Mockumentary leiten. Als Executive Producerin agiert Katrin Weikart, während Frank Buchs die Position des Line Producers innehat. Die Mockumentary-Serie wird von Pyjama Pictures für Prime Video hergestellt. Neben "Die Discounter" können Sie auch auf die neue Staffel "LOL: Last One Laughing" auf Amazon Prime Video sehen.

Doch um was genau geht es in "Die Discounter"? Und wann war der Start von Staffel 3? Antworten auf diese und weiteren Fragen finden Sie hier in unserem Artikel.

"Die Discounter": Start von Staffel 3

Amazon Prime Video hatte den Start der Serie auf Mittwoch, den 22. November 2023, gelegt. Seitdem haben Sie Zugriff auf alle neuen Folgen der Serie.

"Die Discounter": Folgen der neuen Staffel 3

Insgesamt gibt es zehn neue Folgen von "Die Discounter" in Staffel 3. Hier finden Sie eine Übersicht der neuen Episoden:

Folge 1: Burnout

Burnout Folge 2: Jäger und Sammler

Jäger und Sammler Folge 3: Tatort für Arme

Tatort für Arme Folge 4: Ausflug in den Skidome

Ausflug in den Skidome Folge 5: Alt ist das neue jung

Alt ist das neue jung Folge 6: Endlich Nichtraucher

Endlich Nichtraucher Folge 7: Der Alman

Der Alman Folge 8: Social Media

Social Media Folge 9: Sturmfrei

Sturmfrei Folge 10: Weihnachten

Besetzung von "Die Discounter"

Neben den wiederkehrenden Charakteren erwarten die Zuschauer auch diverse Gastauftritte. Auch Marc Hosemann kehrt in seiner Rolle als Thorsten zurück. Hier finden Sie eine Übersicht zu der Besetzung von "Die Discounter":

Marc Hosemann : Thorsten

Bruno Alexander : Titus

Titus Ludger Bökelmann: Peter

Klara Lange: Pina

Merlin Sandmeyer: Jonas

Marie Bloching: Lia

David Ali Rashed: Samy/450er

Samy/450er Nura Habib Omer : Flora

Wolfgang Michael: Wilhelm

Doris Kunstmann: Frau Jensen

Handlung von "Die Discounter"

Die Handlung der Serie "Die Discounter" spielt sich im fiktiven Supermarkt "Feinkost Kolinski" ab, einem kleinen Lebensmittelmarkt in Hamburg-Altona. Als fiktiver Dokumentarfilm wird der Arbeitsalltag des Filialleiters Thorsten, seiner stellvertretenden Filialleiterin Pina, der Mitarbeiter Titus, Peter, Flora, Lia, Samy, Wilhelm und Frau Jensen sowie des Ladendetektivs Jonas beleuchtet. Dabei werden verschiedene Interviews in die Aufnahmen eingebettet. Die Serie konzentriert sich auf die anhaltend schlechten Geschäftsergebnisse der Filiale, den unfairen Wettbewerb zwischen den drei Hamburger Filialen des Discounters in Altona, Eimsbüttel und Eppendorf, sowie auf das angespannte Verhältnis zwischen Thorsten und seiner Vorgesetzten. Obwohl die meisten Mitarbeiter ihre Arbeit nicht ernst nehmen und die Hygiene im Markt zu wünschen übrig lässt, zeigt sich dennoch eine starke Bindung innerhalb der Gruppe.

Thorsten und sein Supermarkt-Team rund um Feinkost Kolinski wurden unfreiwillig nach Billstedt am Rande von Hamburg versetzt. Es ist alles wie gewohnt, nur noch intensiver: Thorsten kämpft noch mehr mit sinkenden Einnahmen, Jonas sieht sich einer größeren Anzahl von Störenfrieden gegenüber und Titus hat schlechtere Chancen bei Lia als je zuvor. Im Gegenzug haben Flora und Peter zueinander gefunden, was nicht bei allen auf Begeisterung stößt. Die Langeweile bleibt jedoch bestehen und führt zu überraschender Kreativität bei allen Mitarbeitenden: Peter denkt darüber nach, seinen Bruder aus dem Weg zu räumen, Lia schlüpft in die Rolle von Frau Jensen, Wilhelm entschärft eine Bombe und Thorsten initiiert eine Werbekampagne für Feinkost Kolinski.

"Die Discounter": Der Trailer von Staffel 3

Wer sich vor dem Bingewatchen der Serie erstmal einen Eindruck verschaffen möchte, ob "Die Discounter" den eigenen Humorgeschmack trifft, kann das mit demTrailer für Staffel 3 tun:

"Die Discounter": Staffel 3 im Stream

Da die Serie von Pyjama Pictures fürPrime Video produziert wurde, wird sie über Amazon Prime Video als Stream angeboten. Um auf diesen und weitere Inhalte zu zugreifen, benötigen Sie ein Prime-Abo. Nach einer 30-tägigen Probezeit kostet ein Abo 8,99 € / Monat oder 89,90 € im Jahresabo. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.