"Die große Schlagerstrandparty 2022": Gäste und Übertragung im TV und Stream

Das Erste präsentiert den Zuschauern "Die große Schlagerstrandparty 2022". Wir informieren Sie über Gäste, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung und Moderator der Show.

Es ist wieder so weit: Im Ersten Deutschen Fernsehen wird die Schlagerstrandparty 2022 übertragen. Mit dabei sind wieder viele prominente Gäste, die für Stimmung bei den Zuschauern sorgen.

Wir haben für Sie alle Informationen zur Veranstaltung zusammengetragen. Bei uns erfahren Sie alles rund um Gäste, Übertragung, Wiederholung und den Moderator der Show.

"Die große Schlagerstrandparty 2022": Das sind die Gäste der Show

Auch in dieser Sendung sind wieder einige der absoluten Top-Größen des deutschen Schlagers mit dabei. Dazu zählen nicht nur alte Stars, die die Menschen seit Jahrzehnten mit ihrer Musik beglücken. Auch einige der jüngeren Musiker, die sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht haben, sind mit dabei.

Wir haben hier für Sie eine Liste mit den wichtigsten Gästen erstellt, die sicher mit dabei sind. Dazu kommen aber noch viele andere, von denen Sie sich überraschen lassen können.

Andreas Gabalier

Roland Kaiser

Beatrice Egli

Jürgen Drews

Matthias Reim

Marianne Rosenberg

Howard Carpendale

Andy Borg

Lucas Cordalis

"Die große Schlagerstrandparty 2022": Übertragung live im TV oder Stream

"Die große Schlagerstrandparty 2022" findet am 9. Juli in Gelsenkirchen statt. Die Party ist aber nicht nur den Zuschauern vor Ort vorbehalten. Auch im Fernsehen wird die Show live übertragen. Für alle verfügbar ist dabei die Übertragung durch Das Erste, welche um 20.15 Uhr beginnt und erst um 23.30 Uhr endet. Für diejenigen, die den Sender empfangen, ist auch ORF 2 eine Option, um "die große Schlagerstrandparty 2022" zu sehen.

Im Stream ist die große Fete für die meisten leider nicht zu sehen. Das Erste überträgt die Show nicht im Stream, lediglich ORF 2 macht dies möglich. Der Streamingdienst des österreichischen Senders ist allerdings aus rechtlichen Gründen nur von Österreich aus nutzbar.

Wiederholung von "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Schlechte Neuigkeiten für all diejenigen, die die Sendung am 9. Juli nicht sehen können. Es ist bisher keine Wiederholung der Show im deutschen Fernsehen geplant. Lediglich das österreichische Fernsehen bringt am Tag nach der "großen Schlagerstrandparty" auf ORF 2 eine Wiederholung. Dabei ist die Tatsache, dass nicht alle den Sender empfangen, nicht einmal das einzige Problem. Auch die Uhrzeit dürfte für Fans eher unpassend erscheinen: Die Wiederholung wird auf ORF 2 von 2.50 Uhr bis 6.10 Uhr gesendet.

"Die große Schlagerstrandparty": Florian Silbereisen tritt als Moderator auf

Wie üblich wird auch diese Schlager-Fete von niemand geringerem als Florian Silbereisen moderiert. Der 40-jährige ist der absolute Star des deutschen Schlagers und überzeugt sein Publikum nicht nur mit seiner Moderation, sondern auch mit seinem Gesang. Denn er moderiert die meisten seiner Shows nicht nur, er nimmt auch selbst aktiv am Programm teil.

Der erfolgreiche Schlagerstar ist dabei nicht nur für die Qualität seiner Auftritte bekannt. Auch was die Anzahl seiner Shows angeht, muss sich der Moderator nicht verstecken. Nach der "großen Schlagerparty" geht es für Florian Silbereisen nur wenige Tage später am 15. Juli in Chemnitz und eine weitere Woche später in Leipzig direkt weiter mit den Schlagerpartys, die beim Publikum so beliebt sind.