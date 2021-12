"Die große stern TV Weihnachtsauktion": Sendetermin und alle Infos zur Show

Bei "Die große stern TV Weihnachtsauktion" werden kurz vor Weihnachten Last-Minute-Geschenke versteigert. Den Sendetermin und alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

Seit über 20 Jahren werden bei "stern TV" einmal im Jahr Koffer und Gepäckstücke versteigert, die beispielsweise an Flughäfen vergessen und nie abgeholt wurden. Normalerweise gibt es die Spezialsendung immer im Sommer zu sehen, doch in diesem Jahr findet die große Versteigerung unter dem Titel "Die große stern TV Weihnachtsauktion" kurz vor Weihnachten statt.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zum "stern TV"-Spezial für Sie. Wann ist der Sendetermin für die Weihnachtsausgabe der Auktionssendung? Wie läuft die Show ab? Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie hier.

"Die große stern TV Weihnachtsauktion": Sendetermin

Wie sich anhand des Titels der Sondersendung bereits vermuten lässt, gibt es das "stern TV"-Special auch pünktlich kurz vor Weihnachten im TV zu sehen. In der heutigen Nacht zum Heiligabend am 23. Dezember 2021 ab 22.35 Uhr läuft die große Versteigerungsaktion bei RTL.

Video: kabel eins

"Die große stern TV Weihnachtsauktion": Inhalt der Sondersendung

Seit vielen Jahren versteigert die RTL-Show "stern TV" Fluggepäck, das an deutschen Flughäfen zurück gelassen und niemals abgeholt wurde. Wenn sich der Besitzer über einen längeren Zeitraum nicht gemeldet hat, dürfen die Gepäckstücke nämlich an den meistbietenden verkauft werden. In diesem Jahr läuft die Sondersendung jedoch etwas anders ab: Nicht nur verloren gegangene Gepäckstücke landen kurz vor Heiligabend unter dem Hammer, es werden auch Restposten und Retouren in der Sendung versteigert.

Erstmals darf nicht nur das Studiopublikum an der Auktion teilnehmen, sondern auch die Zuschauer zu Hause, die per Smartphone auf die vorgestellten Güter bieten dürfen. Damit sich die ersteigerten Waren auch tatsächlich als Last-Minute-Geschenke eignen, werden die weihnachtlich verpackten und dekorierten Schätze auch noch in der gleichen Nacht an die neuen Eigentümer ausgeliefert. Darüber hinaus dürfen die Gäste im Studio ihre neu erworbenen Gepäckstücke auch live im Studio auspacken, um das Geheimnis des unbekannten Inhalts zu lüften. Erfahrungsgemäß kommen so teilweise kuriose Dinge zu Tage. So wurden in der Sendung schon pinke BHs und kalt gepresstes Olivenöl zu Tage befördert. Meistens erweisen sich die Koffer und Taschen jedoch als wenig lukrativ - neben alter Wäsche und den üblichen Reiseutensilien verstecken sich selten wahre Schätze im herrenlosen Gepäck.

"Die große stern TV Weihnachtsauktion": Moderator Steffen Hallaschka vorgestellt

Gebürtig kommt Steffen Hallaschka aus Kassel, wo er 1988 das Abitur ablegte. Seine Karriere begann er beim Radio, als er 1993 die Moderation der HR-Sendung "Radio unfrisiert" übernahm. Im Fernsehen war Hallaschka erstmals 1996 als Moderator der Jugendsendung "100 Grad" zu sehen und arbeitete bis 2006 meist kurzzeitig an verschiedenen TV-Formaten mit, bevor er 2006 die Moderation des Verbrauchermagazins "Markt" übernahm, das er bis 2010 präsentierte. 2011 löste Steffen Hallaschka dann nach 21 Jahren Günther Jauch als Moderator von "stern TV" ab.