"Die Höhle der Löwen" 2022: Sarna Röser im Porträt

Bald kommt "Die Höhle der Löwen" zurück ins Fernsehen. In Staffel 11 ist eine neue Unternehmerin dabei. Wir stellen Ihnen Sarna Röser im Porträt vor.

" Die Höhle der Löwen" geht 2022 in eine weitere Runde. Ab dem 4. April 2022 ist die Sendung mit Staffel 11 bei Vox zu sehen und wird ab dann immer montags zur Prime-Time um 20.15 Uhr bei dem Free-TV-Sender gezeigt. Insgesamt acht Investoren und Investorinnen sind dieses Mal mit von der Partie auf der Suche nach besonders kreativen, einzigartigen und innovativen Ideen.

Aus dem altbekannten Löwen-Kreis mit dabei sind in Staffel 11: Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler. Doch eine Neuheit erwartet die Zuschauer: In diesem Jahr wird eine Gast-Löwin mit suchen. Hier in unserem Artikel möchten wir Ihnen die Unternehmerin Sarna Röser im Porträt genauer vorstellen.

Sarna Röser ist die geborene Unternehmerin

Die Unternehmerin wurde 1987 in Stuttgart geboren. Zunächst machte sie ihr Abitur und studierte anschließend Internationale Betriebswissenschaft in ihrer Heimatstadt und an der Northumbria University in Newcastle. Bei dem 1923 gegründeten Familienunternehmen Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH, bei welchem ihr Vater Jürgen Röser Geschäftsführender Gesellschafter ist, wird sie eines Tages die Nachfolge antreten.

Video: ProSieben

Seit dem Jahr 2010 ist Sarna Röser aktives Mitglied des Verbands "DIE JUNGEN UNTERNEHMER". In 2018 wurde sie dann zur Bundesvorsitzenden des Wirtschaftsverbands. In dieser Rolle vertritt sie über 6.500 Familienunternehmer und junge Unternehmer Deutschlands. In diesem Gebiet kennt sie sich also aus. Seit 2020 sitzt die 34-Jährige außerdem im Aufsichtsrat der Fielmann AG und im Beirat der Deutschen Bank AG.

Des Weiteren ist Sarna Röser ebenfalls seit 2020 stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung e.V.. Auch im Vorstand der Weltkommission - Initiative Werte Bewusste Führung e.V. ist sie aktiv.

Sarna Röser bei "Die Höhle der Löwen" 2022 - Staffel 11

In 2022 wird eine Gast-Löwin mit von der Partie im Wettkampf um die originellsten Deals sein. Sie selbst sagte dazu gegenüber dem Sender: "Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei 'Die Höhle der Löwen' dabei zu sein. Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern! Fakt ist: Mutige Unternehmer sind die Lebensversicherung und die Zukunft Deutschlands. Und wir brauchen mehr davon!"

Gemeinsam mit den Traditions-Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Nils Glagau und Georg Kofler sucht Sarna Röser jetzt in Staffel 11 bei "Die Höhle der Löwen" 2022 nach den besten Deals.

"Die Höhle der Löwen": Das ist das Konzept

Am 19. August 2014 wurde die erste Folge von "Die Höhle der Löwen" beim Free-TV-Sender Vox gezeigt - und feierte schon bald große Erfolge, denn die Einschaltquote kann sich sehen lassen.

Bei der Wirtschaftssendung geht es um Folgendes: Startups, Erfinder und Unternehmer haben hier die Chance, Kapital für ihre Idee zu bekommen. Den Löwinnen und Löwen präsentieren die Erfinder ihre Geschäftsidee und versuchen, sie davon zu überzeugen, bieten ihnen Geschäftsanteile an und wollen einen Deal aushandeln. Sehen die Löwen Potenzial in den Ideen, haben sie die Möglichkeit, zu investieren. Schon das ein oder andere Startup hat so bisher die Chance bekommen, sein Konzept auszubauen und echte Erfolge zu feiern.