"Doktor Ballouz": ZDF bestätigt Staffel 3 - alle Infos

Das ZDF präsentiert Staffel 3 der Arztserie "Doktor Ballouz". Hier haben wir alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung für Sie, die bislang bekannt sind.

Nun ist es offiziell: Staffel 3 der deutschen Arztserie "Doktor Ballouz" wird kommen. Im April 2022 lief Staffel 2 der Serie erstmalig im ZDF. Kurze Zeit später machte der Sender selbst via Twitter die Ankündigung, dass die Dreharbeiten für Staffel 3 von "Doktor Ballouz" fortgesetzt werden und die Geschichte des Arztes aus der Uckermark noch nicht zu Ende erzählt sei.

Der Hauptdarsteller Amin Ballouz ist als junger Mann von seinem Heimatland aus nach Deutschland geflohen. In der Uckermark hat er sich nach und nach ein neues Leben aufgebaut. Dort ist er auch als Arzt in einer Klinik angestellt. Als plötzlich seine Frau Mara bei einem Unfall verstirbt, stürzt Amin in ein tiefes Loch. Aufgrund der großen Trauer um seine Frau, sucht er Abstand von seiner gewohnten Umgebung und seiner Arbeit. Allerdings schafft es sein Freund Professor Frey, ihn wieder als Chefarzt in seine alte Klinik und Arbeitsstätte zurückzuholen. In seiner neuen Rolle als Witwer flüchtet er sich fast rund um die Uhr in die Arbeit. Die Patienten und sein Kollegium entwickeln sich für ihn zum Familienersatz.

Wann geht "Doktor Ballouz" mit Staffel 3 weiter? Wie lautet die Handlung? Welche Schauspieler sind dabei? Alle wichtigen Infos zu Staffel 3 von "Doktor Ballouz" gibt es hier in diesem Artikel.

Wann geht "Doktor Ballouz" weiter? Start von Staffel 3

Der genaue Starttermin für Staffel 3 von "Doktor Ballouz" steht bislang noch nicht fest. Das ZDF hat via Twitter allerdings bestätigt, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel voraussichtlich im Sommer 2022 beginnen werden. Sobald der Start von Staffel 3 offiziell bekannt gegeben wird, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren.

Staffel 1 der Arztserie ist im April 2021 erschienen. Genau ein Jahr später, im April 2022, wurde Staffel 2 veröffentlicht. Da die Dreharbeiten noch im Sommer 2022 losgehen, ist der Start für Staffel 3 von "Doktor Ballouz" im April 2023 durchaus möglich.

Wo gibt es Staffel 3 von "Doktor Ballouz" zu sehen? Übertragung im TV und Stream

"Doktor Ballouz" ist eine vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF produzierte Serie. Daher wird Staffel 3 auch im Free-TV im ZDF zu sehen sein. Die Übertragung im Stream wird ebenfalls in der ZDF-Mediathek stattfinden. Dort stehen aktuell auch Staffel 1 und Staffel 2 von "Doktor Ballouz" gratis zur Verfügung.

Wie geht es bei "Doktor Ballouz" weiter? Handlung in Staffel 3

Am Ende von Staffel 2 hat Dr. Ballouz seine Chance bei Eva nicht nutzen können. Um seinem Liebeskummer aus dem Weg zu gehen, lenkt er sich mit viel Arbeit und seiner Katze Brigitte ab. Zwar behauptet er, dass er sich mit seinem Dasein als Single abgefunden habe, und trotzdem merkt Cindy, dass dies nicht ganz der Wahrheit entspricht.

Cindy selbst hat es zu dieser Zeit auch nicht leicht. Sie erfährt von der Rückkehr ihrer Krebserkrankung und möchte keine weitere ärztliche Maßnahme mehr in Anspruch nehmen. Dr. Ballouz ist mit ihrer Entscheidung allerdings überhaupt nicht einverstanden. Für Cindy kommt nur eine Option in Frage: Sie geht den Kampf gegen den Krebs erneut an, wenn Dr. Ballouz noch einmal versucht, das Herz von Eva zu erobern.

Daher ist davon auszugehen, dass in Staffel 3 vor allem Cindys Kampf gegen die Krebserkrankung und Dr. Ballouz weiteres Vorgehen in Bezug auf Eva thematisiert wird. Für Beide wird es keine leichte Aufgabe werden. Kann Dr. Ballouz in Staffel 3 Eva doch noch von sich überzeugen? Wie wird es mit dem Krankheitsverlauf von Cindy weitergehen? Zusätzlich wird sich Dr. Ballouz sicher wieder mit einigen komplizierten Krankheitsbildern in der Uckermarker Klinik herumschlagen müssen.

Welche Schauspieler sind bei "Doktor Ballouz" dabei? Besetzung in Staffel 3

Da die Geschichte rund um den Hauptdarsteller Dr. Ballouz, Eva und Cindy noch nicht auserzählt ist, werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Schauspieler Merab Ninidze, Helene Grass und Barbara Philipp auch in Staffel 3 wieder mit von der Partie sein. Da die Krankheitsfälle in der Uckermarker Klinik auch nicht weniger werden, wird das Ärzteteam rund um Dr. Ballouz voraussichtlich auch wieder zu sehen sein.

Hier haben wir den Cast von "Doktor Ballouz" - Staffel 3 noch einmal für Sie im Überblick. Auch hier werden wir Sie auf dem Laufenden halten, sobald neue Informationen zu den Schauspielern bekannt gegeben werden.

Schauspieler Rolle Merab Ninidze Dr. Ballouz Helene Grass Eva Schmidt Barbara Philipp Cindy Julia Richter Dr. Barbara Forster Vincent Krüger Vincent Patzke Daniel Fritz Dr. Mark Schilling Nadja Bobyleva Dr. Michelle Schwan

"Doktor Ballouz" - Staffel 3: Die Fortsetzung kommt überraschend

Dass das ZDF Staffel 3 von "Doktor Ballouz" so schnell bestätigt, kam für einige Kritiker etwas unerwartet, da die Einschaltquoten von Staffel 2 nicht unbedingt für eine Fortsetzung sprechen. Nach den Angaben von TV Spielfilm, verlor Staffel 2 über eine Millionen Zuschauer ab drei Jahren im Vergleich zu Staffel 1. Der Markanteil fiel hier von 14,5 auf 12,7 Prozent. Auch bei den 14 bis 49-jährigen Zuschauern kam Staffel 2 nicht mehr so gut an wie Staffel 1. Die Sehbeteiligung lag nur noch auf 3,4 Prozent. Ob Staffel 3 von "Doktor Ballouz" einen Aufwärtstrend mit sich bringen wird und die Zuschauer wieder überzeugen wird, bleibt also abzuwarten.