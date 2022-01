"Dschungelcamp 2022": Manuel Flickinger war schon bei "Prince Charming"

Bei RTL läuft das nächste Dschungelcamp. Manuel Flickinger gehört zu den Kandidaten von IBES. Wir stellen ihn im Porträt vor.

Diesmal also keine Koalas und Kängurus, sondern zur Abwechslung mal gefräßige Raubtiere. So jedenfalls wirbt man bei RTL für "IBES" 2022, das diesmal aus dem Land der Leoparden und Löwen kommt: Südafrika. Die neue Location liegt offenbar nicht allzu weit vom Kruger Nationalpark entfernt. Lange Zeit stand noch nicht fest, ob Manuel Flickinger dabei ist. Nun wurde auch von offizieller Seite bestätigt, dass er Teil des "Dschunglecamp 2022" ist.

"Dschungelcamp 2022": Die Porträt-Checkliste zu Manuel Flickinger

Name Manuel Andreas Flickinger Kunstfigur " Lafayette Diamond" Beruf Justizfachwirt, Reality-TV-Teilnehmer Geburtstag 11. Februar 1988 Sternzeichen Wassermann Geburtsort Landstuhl Staatsangehörigkeit deutsch Geschlecht männlich Haarfarbe dunkelblond Augenfarbe blau Instagram @manuel_flickinger

"IBES"-Kandidat Manuel Flickinger hat sich mit 18 Jahren geoutet

Flickinger lebt in der Nähe von Ludwigshafen am Rhein. Nachdem er sich mit 18 Jahren als homosexuell geoutet hatte, begann für ihn eine schwierige Phase mit seinem Vater - der wollte sich zunächst nicht damit abfinden, dass sein Sohn sich zu Männern hingezogen fühlte.

Manuel Andreas Flickinger ist ein Reality-TV-Protagonist, der einer größeren Öffentlichkeit 2019 durch die Teilnahme an der ersten Staffel von " Prince Charming" bekannt wurde. Bereits 2009 war er Teilnehmer bei der RTL-Show " Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") und schaffte es im Casting sogar bis vor den Thron des damaligen Gottvaters Dieter Bohlen himself. Flickinger hatte damals einen Medley aus Songs von Boy George, Cher und Annie Lennox dabei.

Video: ProSieben

Im wirklichen Leben, also außerhalb des Reality-Show-Universums, arbeitet Manuel Flickinger als Justizfachwirt am Gericht und ist gleichzeitig als Aerobic-Fitnesstrainer bei einem schwul-lesbischen Sportverein in Mannheim tätig.

Manuel Flickinger: Mit "Prince Charming" kam sein Durchbruch

2019 also war Flickinger Kandidat in der ersten Staffel der schwulen Dating-Reality-TV-Show "Prince Charming". Dort buhlte er mit 19 Konkurrenten um den "Prince" Nicolas Puschmann. In der fünften von acht Folgen flog er zwar raus, aber das Interesse an ihm war geweckt. Er gehörte auch zu den wenigen Eingeladenen bei der Wiedersehensshow.

Seit 2020 produziert Flickinger zusammen mit der Psychologin Sonja Tolevski einen Beziehungspodcast namens "Loveattack". Darin besprechen die beiden Themen rund um Liebe, Beziehung und Partnerschaft. Von ihnen stammt auch das Buch "Was mal über Beziehungen gesagt werden muss". Im Jahr 2021 nahm er an der sechsten Staffel von "Ninja Warrior Germany Promi-Special" für den RTL-Spendenmarathon teil.

Lesen Sie dazu auch

Flickinger führte nach eigenen Angaben bisher zwei Beziehungen. Ab 2007 lebte er neun Jahre mit seinem ersten Partner zusammen. Mit ihm wohnte er in der gemeinsamen Wohnung in Limburgerhof. Von 2020 bis 2021 war er offenbar mit einem Schweizer zusammen.

Als Kunstfigur "Lafayette Diamond" ist Flickinger als LGBT-Aktivist in der Szene sehr aktiv. 2019 gehörte er dem Vorstand des CSD Rhein-Neckar e. V. (Mannheim) an. Zur Wahl des Namens sagte er gegenüber promiflash.de: "Lady Diana war auch mit Dodi Al-Fayed zusammen. Dann gibt es noch das Kaufhaus Lafayette. Also war ich einfach irgendwann Lafayette. Und Diamond kam daher, dass ich Harald Glööckler dermaßen mag. Als er damals beim Wiener Opernball war mit seinem schwarzen Strass-Gesicht, war das für mich die Inspiration!"

Durch die öffentlichen Auftritte als "Lafayette Diamond" setzt Manuel Flickinger sich für mehr gegenseitigen Respekt, Toleranz und Wertschätzung zwischen allen Gesellschaftsbereichen ein.