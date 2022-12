Dschungelcamp 2022: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Das Dschungelcamp war 2022 mit Staffel 15 im TV zu sehen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung haben wir hier für Sie.

Seit dem 21. Januar gab es das Dschungelcamp 2022 im TV oder Stream zu sehen. Nachdem 2021 aufgrund der Corona-Pandemie keine echte Ausgabe der Reality-Show, sondern nur die sogenannte "Dschungelshow" bei RTL ausgestrahlt wurde, kehrte das Format in gewohnter Form auf die Fernsehbildschirme zurück. Eine Änderung gegenüber den bisherigen Staffeln gab es jedoch: Staffel 15 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurde nicht wie bisher im Dschungel von Australien gedreht, sondern in Südafrika. Mittlerweile steht die schon vor der Tür. In der neuen Staffel dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten wieder in den australischen Dschungel.

Laufen die neuen Folgen der Reality-Show auch in der Wiederholung? Alle Infos zur Übertragung des Dschungelcamps 2022 haben wir hier für Sie.

Dschungelcamp 2022: Übertragung live im TV und Stream

Es gab 2022 einen neuen Drehort bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES): Das Dschungelcamp 2022 wurde nicht in Australien gedreht, sondern in Südafrika in der Nähe des Kruger-Nationalparks. Dort wurde in den vergangenen Jahren die australische Version der Show aufgezeichnet.

Die Live-Übertragungen laufen normalerweise ab 22.15 Uhr im linearen TV-Programm von RTL.

Neben der Übertragung im Fernsehen auf RTL war die neue Staffel des Dschungelcamps auch im Stream zu sehen. Auf der Streaming-Plattform RTL+ - früher TV NOW - kann man alle Inhalte von RTL und anderen Sendern der Mediengruppe wie Vox und RTL II live im Stream verfolgen. Wer "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" live im Stream sehen möchte, kann das hier auf dieser Seite. Dazu wird jedoch ein Premium-Account benötigt, der einen Monat lang kostenfrei getestet werden kann. Nach der Testphase fallen 4,99 Euro pro Monat an.

IBES 2022 verpasst? Wiederholungen im TV vom Dschungelcamp 2022

Folge 1: 22.1.2022, 1.25 Uhr

Folge 2: 23.1.2022, 3.30 Uhr

Folge 3: 24.1.2022, 2.50 Uhr und 4.50 Uhr

Folge 4: 25.1.2022, 1.25 (Teil 1) und 4.35 Uhr (Teil 2)

Folge 5: 26.1.2022, 1.25 Uhr (Teil 1) und 4.35 Uhr (Teil 2)

Folge 6: 27.1.2022, 1.25 Uhr (Teil 1) und 4.35 Uhr (Teil 2)

Folge 7: 28.1.2022, 0.30 und 4.35 Uhr

Folge 8: 29.1.2022, 1.25 Uhr

Folge 9: 30.1.2022, 3.15 Uhr

Folge 10: 31.1.2022, 3.45 Uhr

Folge 11: 1.2.2022, 1.25 Uhr (Teil 1) und 4.55 Uhr

Folge 12: 2.2.2022, 1.25 Uhr (Teil 1) und 4.50 Uhr

Folge 13: 3.2.2022, 1.25 Uhr (Teil 1) und 4.50 Uhr

Folge 14: 4.2.2022, 1.05 Uhr und 4.35 Uhr

Folge 15: 5.2.2022, 0.30 Uhr

Folge 16: 6.2.2022, 3.20 Uhr

Folge 17: 7.2.2022, 4.30 Uhr

Dschungelcamp 2022: Ganze Folgen als Wiederholung im Stream

Neben dem Live-Stream gibt es auf RTL+ auch fast alle Serien und Sendungen von RTL und Co. auf Abruf im Stream. Wer sich die Folgen also nach der Ausstrahlung noch einmal ansehen möchte oder eine der Episoden verpasst hat, findet sie hier auf dieser Seite. Premium-Nutzer können dort auch alle Folgen der bisherigen Staffeln der Reality-Show abrufen. (AZ)

