Leyla Lahouar und Mike Heiter sind ein Paar

Mit ihrem Dschungel-Dauerflirt sorgten die beiden Realitystars Mike Heiter und Leyla Lahouar im RTL-Camp für Aufsehen - jetzt sind die beiden auch offiziell ein Paar.

Nach langem Flirt im RTL-" Dschungelcamp" sind die beiden Reality-Stars Mike Heiter und Leyla Lahouar nun auch offiziell ein Paar. Heiter (31) überraschte seine neue Freundin mit einem knallrot ausstaffierten Hotelzimmer voller Herzen und Luftballons, wie er auf seinem Instagram-Kanal dokumentierte. "Will you be my girlfriend?" war auf einer großen Girlande zu lesen. Die 27-Jährige fiel ihm in die Arme. "Sie hat Ja gesagt", kommentierte Heiter anschließend.



In der jüngsten Show im australischen Dschungel hatte sich zwischen den beiden ein längeres Flirt-Verhältnis entwickelt. Unter anderem hatten sie sich auf einer harten Camp-Pritsche aneinander geschmiegt, anschließend aber über die unromantische Situation geklagt.

Bekannt wurde Heiter durch die Teilnahme an Dating-Formaten ("Love Island"). Lahouar, die den zweiten Dschungel-Platz erreichte, war 2023 eine der Kandidatinnen der RTL-Show "Der Bachelor". 2022 nahm sie an der Show "Ex on the Beach" teil.

(dpa)