Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 10.7.22 den Film "Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde schöner Unterhaltung, aufgepasst: Im ZDF läuft heute "Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch". Sie suchen nach Infos? Wir haben Infos: In diesem Text beantworten wir Ihnen, wann der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, ob Sie den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen können und auf welche Handlung Sie sich freuen können.

TV-Termin: "Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch" kommt am heutigen Sonntag, 10. Juli 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode dauert rund anderthalb Stunden an, steht zudem als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch"

Es ist der Traum vieler Medizinerinnen und Mediziner, Dr. Véronique Gilbert und Dr. Hugo Simon erfüllen ihn sich: Die beiden Ärzte eröffnen im wunderschönen Talon gemeinsam eine Praxis. Alles scheint prima zu laufen, Véronique hat mit Tochter Lea für den Traum sogar ihre Zelte in Hamburg abgebrochen, um wieder bei ihrer Familie sein zu können.

Da die Praxis bislang Véros Vater Serge gehörte, bekommt die Ärztin ein Prozent mehr Anteil. Dadurch kommt es immer wieder zu Diskussionen. Hugo und Véro wechseln binnen weniger Momente zwischen Streit und Flirt. Als die beiden erfahren, dass sich Magali, die 18-jährige Nachhilfelehrerin von Véros Tochter Lea, umbringen möchte, überschlagen sich die Ereignisse. Gerade noch gelingt es den beiden, Magali abzuhalten, von der Brücke zu springen.

Véro will sich nicht zufrieden geben mit der Rettung, sie möchte die Hintergründe für Magalis Not herausfinden. Nach einigem Hin und Her findet sie heraus, dass Magali mit Blei verseucht ist, was Depressionen auslöst. Wie ist das Blei in Magali gelangt? Hat sie jemand bewusst vergiftet?

Als hätte sie nicht schon genug mit der Rettung von Magali zu tun, offenbaren sich Véro auch noch diverse familiäre Probleme. Gelingt es ihr, das Wirrwarr aufzulösen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch" im Cast

Dr. Véronique "Véro" Gilbert - Friederike Linke

- Dr. Hugo Simon - Nico Rogner

- Thérèse Gilbert - Sabine Vitua

- Dr. Franck Gilbert - Peter Benedict

- Peter Benedict Catherine Rousseau - Gesine Cukrowski

Thierry Rousseau - Andreas Hoppe

- Andreas Hoppe Lea Gilbert - Paula Siebert

Gilbert - Paula Siebert Paulette Martinez - Lilly Forgách

Isabelle Bonnet - Helen Woigk

Magali Blanc - Valerie Stoll

- Marcel Durand - Cecil von Renner

- Cecil von Renner Dominique Blanc - Anne Weinknecht

- Pascal Blanc - Felix Hellmann

- Mark de Borg - Frederic Balonier

Sarah Simon - Barbara Schöne

Jacques Pradeille - Omar El-Saeidi

Guy Foucault - Björn-Ole Blunck

Melanie Leroc - Leonie Parusel

Punk "Véro" (jugendlich) - Camille Broch

Cateline - Irène Fabry

Chantal - Elisabeth Gavalda

Serge - Simone Venditti

"Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein Tisch in der Provence - Zwei Ärzte im Aufbruch" klingt spannend, der Sonntag ist aber unpassend? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)