1. ESC-Halbfinale 2024: Termin, Übertragung und alle Infos

Im Eurovision Song Contest steht das 1. Halbfinale 2024 an. Wir informieren Sie rund um Termin, Übertragung im TV und Stream, Teilnehmer und Reihenfolge.

Das Motto in diesem Jahr lautet: "United by Music". Dieses Leitbild verfolgt der Eurovision Song Contest (kurz ESC), der 2024 in der schwedischen Stadt Malmö ausgetragen wird. Das Musikfest findet bereits zum 68. Mal statt. Bald steht das 1. Halbfinale des ESC an. Deutschland zählt zu den "Big Five" und ist somit für das erste Halbfinale stimmberechtigt. 15 Nationen stehen im ersten Halbfinale, zehn von ihnen qualifizieren sich für das Finale.

Möchten Sie mehr zum 1. Halbfinale des Eurovision Song Contest erfahren? Wann ist der Termin? Wie läuft die Übertragung ab? Wer sind die Teilnehmer? Wie lautet die Reihenfolge? Auf all diese Fragen liefert der Artikel Antworten.

ESC - 1. Halbfinale 2024: Das ist der Termin

Der Termin für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest steht bereits fest: Es findet am 7. Mai 2024 statt. Das zweite Halbfinale sowie das Finale werden nur wenige Tage später ausgetragen. Hier erhalten Sie eine Übersicht, die die Termine der (Halb-)Finals zeigt:

7. Mai 2024: Erstes Halbfinale

9. Mai 2024: Zweites Halbfinale

11. Mai 2024: Finale

Eurovision Song Contest 2024 - So läuft die Übertragung des 1. Halbfinales

Das erste Halbfinale des ESC wird im linearen Fernsehen in der ARD zu sehen sein. Der Start der Übertragung beginnt um 21 Uhr. Wer lieber online schauen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Die ARD bietet zusätzlich einen Live-Stream an.

Das sind die Teilnehmer des 1. Halbfinales beim ESC

Dieser Übersicht können Sie alle Teilnehmer entnehmen, die im ersten Halbfinale des Eurovision Songcontest antreten werden. Die Reihenfolge für den Start ist ebenfalls gelistet:

Startnummer Land Act Song 01 Zypern Silia Kapsis "Liar" 02 Serbien Teya Dora "Ramonda" 03 Litauen Silvester Belt "Luktelk" 04 Irland Bambie Thug "Doomsday Blue" 05 Ukraine Alyona Alyona und Jerry Heil "Teresa und Maria" 06 Polen Luna "The Tower" 07 Kroatien Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim" 08 Island Hera Björk "Scared of Heights" 09 Slowenien Raiven "Veronika" 10 Finnland Windows95man "No Rules" 11 Moldau Natalie Barbu "In the Middle" 12 Aserbaidschan Fahree feat. Ilkin Dovlatov "Özunle Apar" 13 Australien Electric Fields "One Milkali" 14 Portugal Iolanda "Grito" 15 Luxemburg Tali "Fighter"





Deutschlands Teilnehmer Isaak performt im ersten Halbfinale zwischen Island und Slowenien. Großbritannien startet mit Olly Alexander zwischen Irland und der Ukraine. Die Schweden Marcus und Martinus singen zwischen Moldau und Aserbaidschan.

Deutschland feierte 2011 seinen letzten großen Erfolg beim ESC. Lena Meyer-Landrut, die nun bei "The Voice Kids" 2024 in der Jury sitzt, gewann damals mit ihrem Song "Satellite" den Wettbewerb.

Reihenfolge beim 1. Halbfinale des ESC

Wie ard.de berichtet, wurde die Startreihenfolge für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest von den Produzenten festgelegt. Dabei wurden vor allem dramaturgische Gründe berücksichtigt.

Das sind die Voting-Regeln beim ESC

Seit 2023 gibt es neue Voting-Regeln beim Eurovision Song Contest. Seither können auch Fans abstimmen, deren Länder nicht vertreten sind. Das geht über ein Online-Voting, das allerdings kostenpflichtig ist. Außerdem gibt es keine Jurys mehr in den ESC-Halbfinalshows. Es entscheidet also nur das Tele-Voting der Zuschauer, welche Acts ins Finale einziehen.