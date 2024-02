"Fastnacht in Franken" 2024: Sendetermine, Übertragung und Wiederholung im TV oder in der Mediathek

"Fastnacht in Franken" wird im Februar 2024 live übertragen. Hier finden Sie Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung im TV oder in der Mediathek.

Die Kult-Sendung "Fastnacht in Franken" kehrt 2024 zurück. Die Prunksitzung aus Veitshöchheim richtet sich jährlich an ein Millionenpublikum. Mit der bayerischen Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft, sowie bekannten Gesichtern der fränkischen Fastnacht-Szene bietet das Programm Unterhaltung für die närrische Zeit an. Die Gäste im Saal und die Zuschauer Zuhause am Fernseher im BR Fernsehen erwartet ein dreieinhalbstündiges Programm voller Tanz, Musik und Büttenreden.

Auf der Gästeliste von "Fastnacht in Franken" 2024 stehen bekannte Namen wie Volker Heißmann und Martin Rassau, Matthias Walz sowie Klaus Karl-Kraus aus Erlangen (Mittelfranken). Neben der Übertragung von "Fastnacht in Franken" 2024 im Free-TV sind auch Wiederholungen von Klassikern und Kult-Sendungen der vergangenen Faschingszeit angekündigt worden. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung von "Fastnacht in Franken" 2024. Darüber hinaus haben wir auch Sendetermine und -zeiten von anderen Fastnacht-Sendungen für Sie, die es im Januar und Februar im TV zu sehen gab oder gibt.

"Fastnacht in Franken" 2024: Sendetermine der Fastnachts-Sendung

Nachdem der Bayerische Rundfunk im Januar zunächst Wiederholungen und Rückblicke von Best-of-Sendungen ausstrahlt, erwartet Sie im Februar die Live-Show aus Veitshöchheim. Das BR Fernsehen hat den Sendetermin und Sendezeit der Kultsendung veröffentlicht. Hier finden Sie den Termin und die Uhrzeit der Übertragung von "Fastnacht in Franken" 2024 auf einen Blick:

" Fastnacht in Franken " 2024

" 2024 Datum: Freitag, 2. Februar 2024

Freitag, 2. Februar 2024 Uhrzeit: 19 Uhr

Übertragung von "Fastnacht in Franken" 2024 im TV oder in der Mediathek

Das BR Fernsehen überträgt die Show im Februar live aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Somit haben Sie die Möglichkeit, die Show zu verfolgen, auch wenn Sie die Live-Show nicht vor Ort miterleben können.

" Fastnacht in Franken " 2024 aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim

" 2024 aus den Mainfrankensälen in Live-Termin: Freitag, 2. Februar 2024, um 19 Uhr, Bayerischer Rundfunk

Sendetermine der Fastnacht-Sendungen 2024 im Überblick

Neben der "Fastnacht in Franken" bietet der BR auch andere Sendungen entweder im Free-TV oder aber in der ARD-Mediathek an. Informationen zu den Sendezeiten und -terminen, sowie zur Wiederholung der Shows finden Sie hier zusammengefasst:

"Die Närrische Weinprobe aus dem Staatlichen Hofkeller zu Würzburg"

1. Termin: Freitag, 12. Januar 2024, 20.15 Uhr

Freitag, 12. Januar 2024, 20.15 Uhr Wiederholung : Faschingsdienstag , 13. Februar 2024, 9.40 Uhr

"Frech & Frei Retro – Das Beste aus der Närrischen Weinprobe"

1. Termin: Freitag, 12. Januar 2024, 22.45 Uhr

Freitag, 12. Januar 2024, 22.45 Uhr Wiederholung : Sonntag, 14. Januar 2024, 23.15 Uhr

"Franken Helau – Die Krone des Coburger Faschings"

1. Termin: Freitag, 19. Januar 2024, 20.15 Uhr

Freitag, 19. Januar 2024, 20.15 Uhr Wiederholung : Rosenmontag, 12. Februar 2024, 10.15 Uhr

"Frech & Frei – Das Beste aus dem Fränkischen Fastnacht-Flitter 2022"

Termin: Montag, 29. Januar 2024, 15.30 Uhr

"Frech & Frei – Das Beste aus Franken Helau 2023"

Termin: Mittwoch, 31. Januar 2024, 15.30 Uhr

"Frech & Frei – Das Beste aus der Närrischen Weinprobe 2023"

Termin: Donnerstag, 1. Februar 2024, 15.30 Uhr

"Frech & Frei – Das Beste aus der Fastnacht in Franken 2023"

Termin: Freitag, 2. Februar 2024, 15.30 Uhr

"Veitshöchheim außer Rand und Band - Prominente und Narren im Fastnachtfieber"

1. Termin: Samstag, 3. Februar 2024, 19.30 Uhr

Samstag, 3. Februar 2024, 19.30 Uhr Wiederholung : Faschingsdienstag , 13. Februar 2024, 11.55 Uhr

"Fastnacht in Franken" – jung und närrisch

1. Termin: Sonntag, 11. Februar 2024, 18.45 Uhr

Sonntag, 11. Februar 2024, 18.45 Uhr Wiederholung : Rosenmontag, 12. Februar 2024, 11.45 Uhr ( Wiederholung )

"Frech & Frei" – Das Beste aus "Fastnacht in Franken – jung und närrisch" 2023

Termin: Rosenmontag, 12. Februar 2024, 09.45 Uhr

"Kehraus – Höhepunkte der Fastnacht 2024 "

Termin: Faschingsdienstag , 13. Februar 2024, 20.15 Uhr

Wiederholung der "Fastnacht in Franken" 2024

Neben der Live-Übertragung der Prunksitzung hat der Sender auch zwei Termine für Wiederholungen angekündigt. Hier finden Sie diese im Überblick:

"Fastnacht in Franken" 2024: